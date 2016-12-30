топ події
новини
-
Губернатор привітав прикарпатців із новорічними святами (відео)
11:45
Губернатор привітав прикарпатців із новорічними святами
-
Яким був один з найвідоміших прикарпатців Степан Бандера, чий день народження сьогодні відзначають українці по цілому світі (фото)
10:58, 2 коментарі
Постать Степана Бандери українське суспільство сприймає неоднозначно. Одні вважають його героєм, який поклав життя у боротьбі за незалежність України, інші – злочинцем і нацистським прислужником. Утім, і прихильники, і супротивники зазвичай майже нічого не знають про те, яким Бандера був у побуті.
-
Омбудсмен: Коломийський будинок-інтернат закритий для громади
10:33
Такого висновку дійшли учасники моніторингової групи за участю Представника Уповноваженого в Івано-Франківській області та громадського монітора, які здійснили візит без попередження до Коломийського дитячого будинку-інтернату.
-
На Прикарпатті розшукують водія, який збив пішохода й утік із місця ДТП
9:56
На Прикарпатті розшукують водія, який збив пішохода й утік із місця ДТП
-
Франківська співачка Тіна Кароль: Я зуміла поставити національні інтереси вище за власні
9:29, 4 коментарі
Співачка Тіна Кароль вирішила закінчити рік роздумами про владу, громадянську позицію та вкотре наголосити, що до Росії з концертами вона ні ногою.
-
Сьогодні відзначаємо дату:
8:50
1 січня – 80 років від дня народження Василя Лизанчука (1937), вченого, публіциста, журналіста, родом з с. Ганнів Коломийського району.
-
Івано-франківські «копи» привітали краян із новорічно-різдвяними святами (відео)
8:16
Івано-франківські «копи» привітали краян із новорічно-різдвяними святами
-
У Івано-Франківську маршрутні автобуси №27 та №37 відтепер курсуватимуть в напрямку до приміських сіл (відео)
0:26
На іванофранківців чекають чергові зміни маршрутів громадського транспорту.
-
Чому у Івано-Франківську стало нереально викликати таксі
31 грудня 2016, 23:31, 2 коментарі
Останнім часом франківчани почали масово скаржитися на роботу служб таксі в місті.
-
В обласній лікарні черговий скандал зі зверхнім ставленням до пацієнтів
31 грудня 2016, 22:44, 54 коментарів
Медики Івано-Франківської обласної лікарні відовилися надати допомогу хлопцеві, який був у важкому стані.
-
Головний поліціянт Івано-Франківщини закликав прикарпатців не зловживати алкоголем в час новорічних свят
31 грудня 2016, 21:38, 1 коментар
Прикарпатська поліція готова до забезпечення правопорядку під час новорічних свят.
-
Поблизу Івано-Франківська вантажівка «Епіцентру» злетіла під міст (фото)
31 грудня 2016, 20:25
30 грудня в селі Клубівці, що під Івано-Франківськом, сталася незвична ДТП.
-
На Прикарпатті передноворічний "вогнестріл"
31 грудня 2016, 19:43, 2 коментарі
Сьогодні до Калуської ЦРЛ із вогнепальним пораненням привезли молодого чоловіка.
-
Через скаженого кота у Франківську масово присиплятимуть бездомних собак
31 грудня 2016, 19:14, 7 коментарів
У четвер, 29 грудня, з’явилась інформація від надзвичайників про кішку, яка вкусила місцевого мешканця, а після цього померла.
-
На Прикарпаття, для ротації, прибув ще один батальйон 10-ї ОГШБ (фото)
31 грудня 2016, 18:39, 4 коментарі
На Прикарпаття, для ротації, прибув ще один батальйон 10-ї ОГШБ
-
У Івано-Франківську затвердили місце та ескіз пам’ятника Опанасу Заливасі
31 грудня 2016, 18:03
Виконком 30 грудня затвердив спорудження пам’ятника Опанасу Заливасі на вулиці Незалежності, навпроти будинку № 12.
-
«Рейкарц Парк Готель» вітає мешканців та гостей міста з Новим роком і Різдвом
31 грудня 2016, 17:42
Дорогі іванофранківці та гості міста!
-
Прикарпатські рятувальники продовжують нести чергування біля водойм області
31 грудня 2016, 17:18
Прикарпатські рятувальники продовжують нести чергування біля водойм області
-
Топ-10 спортивних подій Прикарпаття у 206-му році
31 грудня 2016, 16:53
SPORT.IF.UA пропонує озирнутись на головні спортивні події Прикарпаття у 2016 році.
-
Прикарпатським «надзвичайникам» довелося збирати ртуть
31 грудня 2016, 16:27
Прикарпатським «надзвичайникам» довелося збирати ртуть
-
Баба Яга літала в ступі: якою була ялинка у Івано-Франківську в радянські часи (фото)
31 грудня 2016, 15:56, 2 коментарі
Спогадами про ялинку свого дитинства і дитинства своїх дітей у Івано-Франківську поділився в мережі журналіст і художник Ігор Роп'яник.
-
Муніципальна варта складатиме протоколи за неправильне паркування
31 грудня 2016, 15:35, 3 коментарі
Муніципальних вартових уповноважили складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення.
-
Франківський гурт “Патроничі” поділився кадрами зі зйомок нового кліпу (фото)
31 грудня 2016, 14:41
Івано-франківський гурт “Патроничі” обіцяє у січні представити шанувальникам нову відеороботу.
-
Увага! Під час сходження на зимового Попа Івана, на туристів чатує небезпека (фотофакт)
31 грудня 2016, 14:07
Працівники рятувальної служби провели два тести для визначення лавинної небезпеки на південному та північно-східному схилах гори Піп Іван.
-
Молодий чоловік пробрався до гардеробу івано-франківського ресторану та нишпорив по чужих речах
31 грудня 2016, 13:34
Черговим нагадуванням того, що не варто залишати свої речі без нагляду стала подія у місцевому ресторані Івано-Франківська, де був затриманий невідомий при спробі крадіжки.
-
Іванофранківець самостійно затримав одного із квартирних злодіїв, котрі пробралися до його помешкання (фото)
31 грудня 2016, 13:09
30 грудня на 102 надійшло повідомлення про бійку в під`їзді одного з будинків на вулиці Івасюка.
-
Прикарпатець Влад Курочка зайняв друге місце у талант-шоу «Танцюють усі!»
31 грудня 2016, 12:54
31 грудня завершився дев’ятий сезон танцювального шоу “Танцюють всі”. Цього року до фіналу дійшли двоє представників Прикарпаття – Ілона Федорко з Вістової та Влад Курочка з Коломиї.
-
Благодійна акція “Подаруй тепло захисникам” стартувала у Долині
31 грудня 2016, 12:23
Гуртківці підліткового клубу “Прометей” у Долині вирішили зігріти українських воїнів.
-
В Коломиї шукають свідків ДТП: потрощені дві машини (фото)
31 грудня 2016, 11:47
29 грудня в Коломиї, на вулиці Карпатській (центральна дорога до центру міста), близько 10:30 сталася ДТП.
-
Площа Міцкевича стала яскравішою (фото)
31 грудня 2016, 11:16
Площа в Івано-Франківську стала яскравішою.
-
На Прикарпатті грів вантажний «DAF»
31 грудня 2016, 10:39, 1 коментар
На Прикарпатті грів вантажний «DAF»
-
На Бандери "мерседес" збив мешканку Івано-Франківська
31 грудня 2016, 10:02, 1 коментар
На Бандери "мерседес" збив мешканку Івано-Франківська
-
Цієї ночі на Незалежності горів гараж
31 грудня 2016, 9:43
Цієї ночі на Незалежності горів гараж
-
Поблизу Івано-Франківська від переохолодження загинув 88-річний пенсіонер
31 грудня 2016, 9:17
Поблизу Івано-Франківська від переохолодження загинув 88-річний пенсіонер
-
В передмісті Івано-Франківська іномарка збила пішохода
31 грудня 2016, 8:51
В передмісті Івано-Франківська іномарка збила пішохода