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Студент з Індії Прітхві Джаламанчілі про життя в Івано-Франківську (фото)
23:34
Прітхві – студент Івано-Франківського медичного університету з Індії, вже четвертий рік вивчає лікарську справу, планує бути хірургом та перемагає у конкурсі караоке з піснею Вакарчука «На небі».
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Як "пенсіонери" з франківцями містом коляду водили (відео)
23:11
Франківська команда "Пенсія" під керівництвом Яреми Стецика влаштувала коляду в середмісті разом із усіма охочими.
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Прикарпатський нардеп розповів про новий закон, який дозволить розвивати в Україні деревообробну галузь
22:56, 1 коментар
В останні роки в Україні спостерігається стійка тенденція до скорочення об'ємів виробництва продукції деревообробки, а натомість значно збільшується експорт необробленої деревини. Тому народний депутат Юрій Соловей добився внесення змін до Податкового Кодексу України у частині звільнення від мита деревообробного обладнання та відтермінування від сплати ПДВ на 36 місяців.
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Щотижня учасники Спільноти Святого Егідія готують вечерю для безхатьків (відео)
22:28
У кожного з них теж є звичні буденні клопоти. Хтось навчається, хтось працює. А дехто господарює вдома. Втім щотижня учасники івано-франківської Спільноти Святого Егідія збираються у дзвіниці на площі Шептицького з особливою місією. Готувати вечерю для безхатьків.
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Івано-франківські волонтери в костюмах казкових героїв розсмішили пацієнтів дитячої лікарні (фоторепортаж)
22:12
Перед новорічно-різдвяними святами волонтери проекту «Лікар Свято» подарували гарний настрій майже 400 маленьким пацієнтам. Понад 15 візитів у різні відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні – від офтальмологічного до гематологічного – здійснили протягом місяця група казкових персонажів у костюмах.
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Івано-франківським авторагулям начхати на те, що у вихідні центр міста має були пішохідним (фото)
21:47
Міська влада Івано-Франківська прийняла рішення на вихідні дні перекривати ряд центральних вулиць Івано-Франківська. Чи зупинило це франківських водіїв?
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Від суми не зарікайся. Три історії з Різдвяного благодійного обіду у Івано-Франківську (фото)
21:28
Щороку члени спільноти Святого Егідія в Івано-Франківську та ще чотирьох містах України проводять Різдвяний обід для безхатьків і нужденних. Окрім як нагодувати, егідівці ставлять собі за мету товаришувати з такими людьми. Кажуть, інколи добра розмова не менш важлива за тарілку теплого супу. Цього року в ролі волонтера на обіді спробував себе й «Репортер».
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Патрульні повернули франківчанціі втрачені речі
21:12, 3 коментарі
До патрульної поліції Івано-Франківська звернулася жінка, яка забула свою сумку в маршрутці.
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Післязавтра, івано-франківська «журналістка» Ольга Сворак спробує пояснити, чому вона опинилася на тимчасово окупованих терористами територіях
20:51, 5 коментарів
Післязавтра, івано-франківська «журналістка» Ольга Сворак спробує пояснити, чому вона опинилася на тимчасово окупованих терористами територіях
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На Верховинщині й далі пробують збудувати міні ГЕС
20:32
Декілька тижнів тому всі мешканці села Зелене Верховинського району отримали дивний "подарунок" від ТОВ "Гідроенергобуд" - календар на 2017 рік з світлинами малої гідроелектростанції та буклет, де розписано про всі нібито переваги будівництва ГЕС для місцевих громад.
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У Івано-Франківську на вулиці Дорошенка планують спорудити будинок для прокурорів
20:19
Обласна прокуратура звернулася до міської влади з прохання виділити земельну ділянку бля будівництва багатоквартирного житлового будинку.
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Українські зірки готували в Яремче кутю з коньяком (фото)
20:03, 1 коментар
Етнічний фестиваль Winter Romantik Fest-2017, який традиційно проводиться на карпатському курорті Яремче з 5 по 8 січня, в четвертий раз зібрав українських зірок для того, щоб весело зустріти світле свято Різдва.
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Гурт "Familia PERKALABA" наступного тижня виступить у Коломиї
19:48
21 січня, у Коломиї Familia PERKALABA виступить у рок-байк кафе «Катрін».
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Коломийську малечу навчали виготовляти різдвяних дідухів (відео)
19:34
Коломийську малечу навчали виготовляти різдвяних дідухів
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Завтра у Івано-Франківську пройде благодійний дитячий вертеп
19:19
10 січня (вівторок) о 19.00 в громадському ресторані Urban Space 100 (вул. Грушевського, 19) відбудеться благодійний Вертеп за участі юних акторів - дітей, що навчались у Школі Вертепу під час Різдвяного табору.
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В Івано-Франківську, через погано розчищену дорогу трапилася ДТП, у якій постраждало троє осіб (фото)
19:02, 7 коментарів
У понеділок, 9 січня, на вулиці Коновальця в Івано-Франківську водія автомобіля Deo занесло на зустрічну, де він врізався у Volkswagen. Внаслідок аварії трьох людей повезли до лікарні.
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Триває збір коштів на лікування молодої викладачки ІФНТУНГ (реквізити)
18:52, 3 коментарі
У січні 2016 року у Мацькевич (Порайко) Олесі Юріївни – молодої викладачки кафедри менеджменту і адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 1982 року народження, виявили рак молочної залози.
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Терміново потрібні донори крові для півторарічної Софійки з Прикарпаття, яка хвора на рак
18:25
Терміново потрібні донори на тромбоконцентрат для півторарічної Софійки Павлюк, у якої лейкемія (рак крові).
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Як 100 років тому у Станиславові до виборів готувались
18:09, 1 коментар
Збруч розповідає про Станиславів 110 років тому очима газети Kurjer Stanisławowski.
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“Укргідроенерго” оголосило тендер на підготовку документації для будівництва шести ГЕС на Дністрі
17:54, 1 коментар
ПАТ "Укргідроенерго" оголосило тендер на підготовку техніко-економічного обґрунтування для будівництва каскаду гідроелектростанцій на Верхньому Дністрі.
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Прикарпатські рятувальники пильнують рибалок-екстрималів
17:39, 1 коментар
Прикарпатські рятувальники пильнують рибалок-екстрималів
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На Прикарпатті знято обмеження руху транспорту
17:27
З 12 год. 9 січня знято обмеження руху вантажних, великовагового великогабаритних транспортних засобів на 3 автодорогах Державного значення на Прикарпатті.
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Прикарпатців попереджають про мікроспорію або котячий лишай
17:16
Досить часто зустрічається таке захворювання з групи грибкових дерматозів як мікроспорія, яке також в народі називають “ котячий лишай ”. Воно є дуже небезпечним та висококонтагіозним і потребує обов’язкового своєчасного звернення до лікаря, а також правильно підібраного лікування.
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Середмістям Івано-Франківська пройшла Різдвяна хода (фоторепортаж)
17:04
Сьогодні, 9 січня, середмістям Івано-Франківська пройшлось близько двохсот учасників Різдвяної ходи. Незважаючи на мороз, люди зібрались на площі перед адмінбудівлею, а потім вирушили на Вічевий майдан. Там відбулось урочисте відкриття фестивалю “Різдво у Франківську”.
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Прикарпатські «надзвичайники» рятували лебедя із крижаного полону
16:48, 1 коментар
Прикарпатські «надзвичайники» рятували лебедя із крижаного полону
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Відома телеведуча Марічка Падалко сфотографувала сніг у вагоні потяга "Івано-Франківськ - Київ" (фото)
16:29, 2 коментарі
Пасажирів поїзда "Івано-Франківськ-Київ" засніжило просто у середині вагону.
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Прикарпатський доброволець Олег Івахнюк із допомогою лікарів Іспанії став на ноги (фото)
16:13, 5 коментарів
Триває кількамісячна реабілітація калушанина Олега Івахнюка в одній із клінік Іспанії.
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Прикарпатські рятувальники допомогли 76-річній пенсіонерці
15:36
Прикарпатські рятувальники допомогли 76-річній пенсіонерці
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П’яна жінка вчинила бійку у центрі Івано-франківська, а потім роздягнулась до гола й спровокувала конфлікт із патрульними (фото +18)
15:09, 19 коментарів
Близько 02:40 біля “Пасажу” франківські патрульні помітили сутичку між двома п’яними жінками.
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У військовій частині на Прикарпатті помер солдат-контрактник
14:53, 4 коментарі
42-річний чоловік проходив службу у військовій частині м. Коломия.
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На «Позитроні» трапилася пожежа у багатоповерхівці
14:24
На «Позитроні» трапилася пожежа у багатоповерхівці
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Огляд основних спортивних подій Прикарпаття (відео)
13:46
Огляд основних спортивних подій Прикарпаття
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Поблизу Івано-Франківська горів столярний цех
13:11
Поблизу Івано-Франківська горів столярний цех
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Івано-франківський журналіст Володимир Гарматюк презентував виставку власних різдвяних зірок (відео)
12:42
Івано-франківський журналіст Володимир Гарматюк презентував виставку власних різдвяних зірок
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Під час ДТП у горах постраждало двоє жінок
12:05, 2 коментарі
Під час ДТП у горах постраждало двоє жінок