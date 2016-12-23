Щороку члени спільноти Святого Егідія в Івано-Франківську та ще чотирьох містах України проводять Різдвяний обід для безхатьків і нужденних. Окрім як нагодувати, егідівці ставлять собі за мету товаришувати з такими людьми. Кажуть, інколи добра розмова не менш важлива за тарілку теплого супу. Цього року в ролі волонтера на обіді спробував себе й «Репортер».