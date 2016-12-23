В Українських Карпатах, у самому серці Гуцульщини розкинулось село Микуличин. Сказати, що воно мальовниче – це майже нічого не сказати. Бо ж шаблонними путівниковими епітетами описати його красу просто неможливо. Треба лише приїхати і побачити…