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В Івано-Франківську команда УКД зійшлась у футзальному матчі із патрульними поліцейськими (фото)
22:23, 2 коментарі
Сьогодні, 1 лютого, в стінах фінансово-комерційного кооперативного коледжу ім. Граната відбувся товариський поєдинок з футзалу.
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Івано-Франківськ на порозі нової співпраці з «GIZ»
22:04
В Івано-Франківську з робочим візитом перебувають представники Німецького товариства міжнародного співробітництва «GIZ». Вони привезли до міста новий проект «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях». Метою проекту є енергетична модернізація лікарень для того, щоб вони могли використовувати ресурси більш ефективно.
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Як інвестувати кошти в нерухомість?
21:59, 1 коментар
Експерти аналітичного центру компанії «Благо» досліджували доцільність вигоди від інвестування коштів при покупці квартири в Івано-Франківську.
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Сьогодні на івано-франківській стометрівці почали торгувати червонокнижними пролісками (фото)
21:33, 11 коментарів
Випадково, чи ні, але саме першого лютого в Івано-Франківську розпочався сезон торгівлі весняними квітами.
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В Івано-Франківську продовжують вшановувати героїв Крут
21:15
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Івано-Франківськ: у приміщенні колишнього пивзаводу облаштують бар
21:01, 1 коментар
В Івано-Франківську відбувається засідання архітектурно-містобудівної ради, де розглядається питання реставрації та пристосування солодового цеху пивзаводу на вул. Новгородській, 28.
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Прикарпатські волонтери, які готують «тушонки» для наших бійців на сході, просять допомогти банками та кришками до них
20:47, 1 коментар
Періодично кожного місяця галицькі волонтери відправляють на Схід допомогу, щоб підтримати наших захисників.
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В Івано-Франківську пройшли зимові спортивні змагання серед дітей з обмеженими можливостями
20:26
30 січня 2017 року в спортивному залі навчально-реабілітаційного центру, що по вул. Г. Хоткевича, 52-а, відбулися зимові спортивні змагання серед дітей з обмеженими можливостями, які організував Івано-Франківський міський центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» разом з департаментом освіти і науки.
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Містобудівна рада не підтримала ідею встановлення «Хреста тверезості» під вікнами у скандального прикарпатського «свободівця» Скрипничука
20:13, 2 коментарі
Містобудівна рада не підтримала ідею встановлення «Хреста тверезості» під вікнами у скандального прикарпатського «свободівця» Скрипничука
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На Прикарпаття завітала Генеральний консул Словацької Республіки (ФОТО)
20:02
Сьогодні перший заступник голови облдержадміністрації Марія Савка поспілкувалася із Генеральним консулом Словацької Республіки в Ужгороді Янкою Буріановою.
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На Прикарпатті накрили казино
19:55
У Калуші викрили заклад, де надавалися незаконні послуги розважального характеру.
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Франківськ отримає ще одну туристичну принаду: на Новгородській буде пивоварня та бар (ФОТО)
19:44, 4 коментарі
Сьогодні, 1 лютого, в Івано-Франківську відбувається засідання архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування, архітектури та культурної спадщини виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Пише ГК.
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Понад 1500 жителів Прикарпаття щороку отримують кваліфіковану офтальмологічну допомогу
19:37
Досить часто офтальмологічні проблеми не проявляються одразу, або ж людина зволікає із зверненням за кваліфікованою медичною допомогою. Проте легковажити появою перших симптомів не можна: деякі хвороби можуть призвести до втрати зору.
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Молодий прикарпатець потребує 30 тисяч євро на дорогу операцію (ВІДЕО)
19:31
Допомоги потребує 27-річний Євгеній Скрипчук. В уродженця Гвіздця хронічна хвороба нирок, корегована програмним гемодіалізом.
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У мережу виклали жахливі знімки Долинської дитячої лікарні (ФОТО)
19:07, 3 коментарі
Громадянка розмістила пост про жахливі умови для лікування дітей в Долині.
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Курйоз: у франківському супермаркеті чоловік вкрав спортивне взуття
18:55, 1 коментар
32-річний франківець скоїв крадіжку спортивного взуття в одному з торгових центрів Франківська.
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Івано-франківський конкурс «Школа має талант» оголошує додатковий кастинг
18:48
2-3 лютого відбудеться додатковий кастинг конкурсу «Школа має талант», який організовують Університет Короля Данила та Школа розвитку сучасних мистецтв «Star Team». До участі в конкурсі запрошують учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківська.
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Всі подробиці судового засідання у справі війта Ямниці
18:31, 11 коментарів
Сьогодні, 1 лютого, відбулося судове засідання у справі сільського голови Ямниці Миколи Зелінського щодо апеляційної скарги прокурора про збільшення розміру застави до 1 мільйона 1 тисячі 600 гривень.
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Холодні, темні коридори та обвалені стіни: наркомани облюбували закинуту будівлю поблизу франківської гімназії (ФОТО)
18:09, 1 коментар
Холодні, темні коридори та обвалені стіни - так виглядає закинута будівля на вулиці Софіївка, 39.
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НД «Княгинин» має шанс отримати нове життя (фото)
17:53, 3 коментарі
Міський народний дім з майже столітньою історією повністю реконструюють. Йдеться про НД «Княгинин», капітальний ремонт якого міська влада розпочала ще минулого року. За цей час тут укріпили фундамент та розширили підвальні приміщення, замінили покрівлю, збільшили потужність електромереж, утеплили фасах та дах, замінили вікна на енергозберігаючі.
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Суперфіналіст вокального шоу „Голос. Діти 3” заспівав в дуеті з івано-франківською артисткою (відео)
17:38
Завершена робота над піснею, яку виконали дуетом суперфіналіст вокального шоу „Голос. Діти 3” Влад Фенічко та учениця Школи розвитку сучасних мистецтв „Star Team” Юля Радчук.
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Завтра в Івано-Франківську відкриється виставка присвячена героям
17:21, 2 коментарі
Завтра в Івано-Франківську відкриється виставка присвячена героям
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В аварії поблизу Тлумача серйозно травмувалася дитина
17:08, 1 коментар
ДТП сталася вчора приблизно о 18:45 на автодорозі державного значення "Снятин – Тязів" на околиці Тлумача.
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Увага! На Прикарпатті очікується туман та ожеледиця
16:57, 2 коментарі
Ввечері 01 лютого та протягом ночі та ранку 02 лютого по області та місту очікується туман з видимістю 100-500 метрів.
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Рівно за тиждень на іванофранківців чекає унікальний музичний проект «Легенда Елли Фіцджеральд»
16:45, 2 коментарі
7 лютого о 18.30 в обласній філармонії відбудеться унікальний музичний проект «Легенда Елли Фіцджеральд».
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Захарченко зганьбився під Авдіївкою поряд із трупами бойовиків (ФОТО, ВІДЕО)
16:30, 47 коментарів
Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко приїхав на передові позиції бойовиків в районі Авдіївки, однак під час зйомки з кадру “забули прибрати” трупи терористів.
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Які туристично-мистецькі події очікуватимуть на івано-франківців у 2017-му році
16:16
Які туристично-мистецькі події очікуватимуть на івано-франківців у 2017-му році
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У франківській маршрутці на пасажирів капає невідома речовина (ВІДЕО)
16:03, 2 коментарі
Про ситуацію в маршрутному таксі Івано-Франківська “Галицькому Кореспонденту” розповів читач.
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Кількість та структура суб’єктів економіки Івано-Франківської області на 1 січня 2017 року
15:42
Станом на 1 січня 2017р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Івано-Франківської області налічувалось 25679 юридичних осіб та 1376 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.
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Навіщо Тимошенко йде по стопах Савченко
15:38, 6 коментарів
Юлія Тимошенко повезла до Сполучених Штатів якийсь мирний план. А хто її уповноважував це робити?
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Маленька Юлечки потребує допомоги, щоб подолати глухоту (ФОТО, РЕКВІЗИТИ)
15:22
Маленька Юля з’явилася на світ здоровою дитинкою, добре розвивалась, та якийсь момент родина почала помічати, що дівчинка не реагує на звуки.
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Прикарпатці більше не отримуватимуть друковану продукцію антиукраїнського змісту?
15:13
Держкомтелерадіо підготовлено проекти урядових нормативно-правих актів, спрямованих на реалізацію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту».
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Хто з політиків забув про Авдіївку
15:06, 8 коментарів
Страшні бої під Авдіївкою, схоже, не особливо бентежать багатьох наших політиків, які в цей час активно займаються самопіаром
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У департаменті соцполітики Івано-Франківської ОДА відбувся навчальний семінар
14:54
Днями у департаменті соцполітики ОДА відбулася нарада з питань дотримання трудового законодавства у зв’язку із внесеними змінами до законодавчих актів України.
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В Україні дорожчає майже все: що буде з цінами в лютому
14:37
З початку року інфляція досягла вже 3%. Експерти: дорожчатиме до весни. Насамперед зростає вартість їжі та зв'язку, але подешевшають ліки. Пише "Сегодня"