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У Івано-Франківську створюють іграшки, що допомагають виходити передчасно народжених малят (фото)
1:21
Франківчанки в’язали спеціальні іграшки для недоношених дітей у реанімації, щоб замінити їм зв’язок із мамою.
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10 мальовничих сіл Західної України, де варто побувати цього року
0:32
Західна Україна – це не лише гірські Карпати, красива архітектура Львова і численні замки.
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Чому івано-франківський “Дім Сірка” може зникнути?
21 січня, 23:41, 1 коментар
Ситуація навколо івано-франківської Благодійної організації “Дім Сірка” з кожним днем лише погіршується.
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Яким було культурне життя Станіславова сто років тому (фото)
21 січня, 23:18, 1 коментар
У неділю, 13 січня 1907 року, в актовій залі Каси Ощадності міста Коломиї пролунав постріл. Під час постановки аматорським театром імені Фредра зі Станиславова популярної тоді опери Владислава Желенського «Янек» (прем’єрою саме цього музичного твору з життя верховинців-гуралів почалась історія Львівської опери) застрелився один із глядачів.
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На початку лютого в Івано-Франківську виступить Тоня Матвієнко
21 січня, 22:36
3 лютого о 18:30 в Івано-Франківській обласній філармонії з концертом виступить Тоня Матвієнко.
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На Прикарпатті засудили чоловіка, який утримував наркопритон
21 січня, 22:14
Днями Долинський районний суд виніс вирок у справі чоловіка, який надавав приміщення для незаконного вживання наркотиків та зберігав наркотики.
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Біля івано-франківського вокзалу затримали злодія, який викрав чужий наплічник із цінними речами (фото)
21 січня, 21:54, 2 коментарі
Злодія, який вкрав рюкзак спіймав учора ввечері працівник «Муніципальної варти» разом з патрульними поліцейськими.
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Де в Івано-Франківську можна залишити новорічну ялинку (адреси)
21 січня, 21:22
Як повідомлялося, новорічні ялинки в Івано-Франківську планують використовувати, як біопаливо. У мережі оприлюднили перелік адрес майданчиків, де їх збиратимуть.
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Активіст розповів про пошуки захоронень відомих особистостей Калуша (фото)
21 січня, 20:47
В соцмережі Фейсбук активіст та гірський рятувальник Василь Фіцак розповів про пошуки захоронень відомих калушан:
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Одну з церковних дзвіниць у Івано-Франківську прикрашає унікальний дзвін (фото)
21 січня, 20:31
Дзвін з ливарні братів Фельчинських, що діяла у Калуші, прикрашає дзвінницю при церкві Покрови Пресвятої Діви Марії в Івано-Франківську.
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Франківська міськрада збільшила статутний капітал “Електроавтотрансу”
21 січня, 20:15
На засіданні Івано-Франківської міськради 20 січня проголосували за збільшення статутного капіталу комунального підприємства “Електроавтотранс” до 50 мільйонів гривень.
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Відомий прикарпатський стронгмен Василь Вірастюк закликає не бути байдужими до проблем ветеранів-атовців (відео)
21 січня, 19:52, 4 коментарі
Відомий франківець, богатир Василь Вірастюк долучився до флешмобу #22pushups.
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Івано-франківці вийшли на акцію протесту «Стоп Путін! Стоп війна!» (фоторепортаж)
21 січня, 19:32, 9 коментарів
Івано-Франківськ долучився до Міжнародної акції протесту «Стоп Путін! Стоп війна!», яка проходить сьогодні, 21 січня, у понад півсотні країн світу.
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На Прикарпатті розміщено вже 70 альтернативних електростанцій
21 січня, 19:04
Енергетики повідомляють про збільшення кількості альтернативних електростанцій на Івано-Франківщині. Станом на сьогодні їх налічується 70.
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Що журнал " National Geographic" писав про Прикарпаття у середині 90-х (фото)
21 січня, 18:46, 1 коментар
Блогер виклав у мережу статтю з фотографіями за 1997 рік з журналу National Geographic у якій йшлося про високогірне село Криворівня на Прикарпатті.
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Івано-франківські авіатори прийняли у гостях дитячий вертеп (фото)
21 січня, 18:17
На Йордана авіаторів Івано-Франківщини відвідав справжній вертеп.Перед ними виступив творчий колектив Івано-Франківського центру дозвілля для дітей та молоді.
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Франківські патрульні зупинили водія без документів і з краденим телевізором (фото)
21 січня, 17:53, 1 коментар
20 січня близько 11 години ранку на вулиці Дністровській невідомі викрали з автомобіля дорогий телевізор, поки його власник пішов на базар.
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Івано-франківці із вадами зору скаржаться на неякісно встановлену тактильну плитку (відео)
21 січня, 17:26, 1 коментар
Івано-франківці із вадами зору скаржаться на неякісно встановлену тактильну плитку
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Небайдужих просять допомогти придбати планшети двом вихованцям Залучанського інтернату з ДЦП
21 січня, 16:39, 1 коментар
Богдан Гецко та Богдан Вершковський – вихованці Залучанського будинку-інтернату. Обидва хлопці – сироти зі складною формо ДЦП, позбавлені елементарних засобів комунікації.
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Відомий прикарпатський журналіст обурений ставленням до клієнтів у одному із ресторанів Івано-Франківська
21 січня, 16:08, 19 коментарів
Франківець повідомляє про непрофесійне відношення до клієнтів в одному з місцевих закладів громадського харчування. Нібито, незважаючи на попереднє замовлення, для громадян не залишилось місця в приміщенні закладу і їх відправили святкувати на веранду.
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Івано-франківці просять не збільшувати вартість проїду у громадському транспорті
21 січня, 15:44, 1 коментар
На сайті звернень до міськради розміщено петицію “Мораторій на зміну вартості проїзду в міському транспорті”.
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Прикарпатські поліцейські готуються до забезпечення правопорядку у День Соборності (фото)
21 січня, 15:12, 2 коментарі
Напередодні відзначення Дня Соборності України в управлінні превентивної діяльності ГУНП в області правоохоронці спільно з громадськістю провели координаційну нараду.
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На Прикарпатті "мінівен" протаранив рейсовий автобус – 8 осіб госпіталізовано (фото)
21 січня, 14:54
В лобовому зіткненні розбилися рейсовий пасажирський автобус “Еталон” з маршрутом “Івано-Франківськ – Луцьк” та білий мінівен “Фіат Скудо”.
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В Снятинському районі вже декілька десятиліть незаконно захоронюють сміття (відео)
21 січня, 14:35
В Снятинському районі вже декілька десятиліть незаконно захоронюють сміття
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В Івано-Франківську пам’ятним маршем вшанували полеглих у донецькому аеропорту «кіборгів» (фоторепортаж)
21 січня, 14:17, 8 коментарів
В Івано-Франківську відбулась меморіальна хода на в честь захисників Донецького аеропорту. Адже протягом 242 днів українські “кіборги”, в рядах яких були і прикарпатці, боронили аеропорт.
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Прикарпатський футболіст перейшов до російсько-канадського клубу "Vorkuta"
21 січня, 13:56
Напередодні нового сезону новачок Канадської футбольної ліги (CSL) FC "Vorkuta" (Торонто) підсилилась солідним українським "десантом".
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Товщина криги на івано-франківському озері становить 20-25 сантиметрів
21 січня, 13:23
Товщина криги на івано-франківському озері становить 20-25 сантиметрів
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Учасники АТО та їх родини отримали допомогу від івано-франківського "Карітасу" (фото)
21 січня, 12:46
Івано-Франківський Карітас щороку, з нагоди Різдвяних свят, надає допомогу учасникам АТО забезпечуючи їх наборами з миючих засобів та продуктів харчування.
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Прикарпатські рятувальники й надалі витягають автомобілі із засніжених узбіч
21 січня, 12:11
Прикарпатські рятувальники й надалі витягають автомобілі із засніжених узбіч
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Депутат Івано-Франківської міської ради Сергій Палійчук хоче створити на «Майзлях» ще одну відпочинкову зону
21 січня, 11:51
Вчора в Івано-Франківську відбулось друге пленарне засідання міської ради. Під час засідання депутат Іван-Франківської міської ради від одномандатного виборчого округу №22 Сергій Палійчук звернувся до своїх колег з проханням підтримати його ініціативу щодо укладання проекту договору відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 18 соток у мікрорайоні «Майзлі», для облаштування там відпочинкової зони.
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П’яний пенсіонер влаштував криваву різанину у вечірньому Івано-Франківську
21 січня, 11:43, 2 коментарі
П’яний пенсіонер влаштував криваву різанину у вечірньому Івано-Франківську
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Сьогодні в Івано-Франківську протестуватимуть проти путінської агресії
21 січня, 11:38, 4 коментарі
Сьогодні Івано-Франківськ долучиться до акції протесту проти кремлівської агресії в Україні "Stop Putin war in Ukrаine 3"
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Епідеміологічна ситуація щодо захворюваності на грип станом на 20 січня 2017 року
21 січня, 11:30
Відтепер на нашому сайті ви можете отримати щотижневу інформацію щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання та їх ускладнення (пневмонії тощо).
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Прикарпатські правоохоронці затримали збоченця-онаніста, який лякав дітей в Отинії (фото)
21 січня, 11:22, 1 коментар
Прикарпатські правоохоронці затримали збоченця-онаніста, який лякав дітей в Отинії
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У прикарпатському містечку виявили тіло 71-річного пенсіонера
21 січня, 11:07
У прикарпатському містечку виявили тіло 71-річного пенсіонера