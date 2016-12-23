Новорічні свята вже давно минули, але наслідки від них так і залишились. Важкість у шлунку, біль, неприємний запах з рота, закрепи – ці і інші сюрпризи чекають на нас після пишного застілля. І скільки б сорбентів і ферментативних препаратів Ви не вживали, результату ніякого нема. Хочеться відпочити, розважитися, але ви відчуваєте, що у Вас не залишилось ані сил, ані енергії. І ви відчуваєте нестерпне бажання звільнити себе від накопичення усіх шкідливих продуктів у вашому організмі.