З кожним роком зростає не лише кількість мешканців Івано-Франківська, але й, на жаль, кількість тих хто помирає. Територія головного кладовища міста (в с. Чукалівка) вже давно перетнула всі розумні межі й продовжує зростати. Порятунком могло б бути будівництво крематорію та колумбарію. Але чи все так просто?