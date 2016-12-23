топ події
новини
-
«Я вже втратив сина, залишилася у мене одна донька», — батько важкохворої прикарпатки просить про допомогу
1:08
Батько важкохворої мешканки Калуського району Лідії Перегіняк звернувся до всіх про допомогу у лікуванні дочки. Жінка потребує пересадки печінки. Операція коштує близько 800 000 гривень. Донором погодилася стати донька Лідії Перегіняк.
-
У понеділок НФК “Ураган” зіграє з херсонським “Продексімом” (відео)
0:12, 2 коментарі
6 лютого НФК “Ураган” зіграє з херсонським “Продексімом”. У минулому турі іванофранківці з рахунком 4:1 здолали команду “Кардинал-Рівне” і таким чином продовжили свою домашню безпрограшну серію.
-
В Івано-Франківську відкриють виставку картин Опанаса Заливахи
03 лютого, 23:33, 2 коментарі
6 лютого 2017 року о 15:00 у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації НСХУ (вулиця Незалежності, 53) відбудеться урочисте відкриття виставки малярства Заслуженого художника України, Лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Опанаса Заливахи.
-
Завтра в обласній філармонії проведуть урочистості з нагоди відзначення першого року роботи патрульної поліції в Івано-Франківську
03 лютого, 23:16, 2 коментарі
Патрульна поліція Івано-Франківська вже рік безперевно патрулює місто.
-
Жахлива трагедія трапилася в Івано-Франківській області
03 лютого, 22:47
Жахлива подія сталася у селі Обертин Тлумацького району: там через отруєння чадним газом загинули вагітна жінка та чоловік.
-
Художник Михайло Тимчук продає картину, аби допомогти пораненому під Маріуполем іванофранківцю Олексію Лавріву (фото)
03 лютого, 22:24, 3 коментарі
Художник Михайло Тимчук продає картину, аби допомогти пораненому іванофранківцю Олексію Лавріву.
-
БК «Говерла» за комплектацією є однією з найкращих команд вищої ліги
03 лютого, 22:04, 1 коментар
Баскетбольний клуб «Говерла» засновано на базі команд «Динамо» обласної міліції та «Калуш-Вінісін». З тих пір «Говерла» грала у першій, вищій лігах і суперлізі. З нинішнього сезону — знову у вищій лізі. Про те, як тепер живеться команді, розмовляємо з директором клубу Андрієм Дроздовим.
-
Смертельна інфекція розгулює Прикарпаттям: в області зареєстрували 50 випадків кору, – ЗМІ (відео)
03 лютого, 21:33, 4 коментарі
У сусідній Румунії епідемія кору вже забрала 14 життів. За повідомленням румунських мас-медіа, кількість захворілих внаслідок епідемії – понад дві з половиною тисячі осіб.
-
«Піджаків» зодягнуть в однострої. Випускників військової кафедри ІФНТУНГу призвуть до війська
03 лютого, 21:15, 9 коментарів
До військкомату зайшов кремезний чоловік з претензіями. Його синові надійшла повістка. Це, до речі, була третя хвиля мобілізації. Звісно, повістка не означала, що юнака обов’язково заберуть до війська. Автор цих рядків і став свідком тієї сцени, бо саме проходив комісію. Військовий комісар запитав прізвище, попорпався в паперах і сказав обуреному відвідувачеві:
-
Мер Івно-Франківська пропонує молодятам одружуватися на Ратуші
03 лютого, 20:54, 1 коментар
Про таку ініціативу міський очільник Руслан Марцінків розповів на своїй сторінці у Фейсбук:
-
Мисьлєніце й Верховинщина налагодили співпрацю
03 лютого, 20:26, 3 коментарі
Недавно у Верховинський район на запрошення голови районної ради Івана Шкіндюка завітала з дружнім візитом делегація Мисьлєніцького повіту Малопольського воєводства (Республіка Польща) на чолі з мисьлєніцьким старостою Йосифом Томалом. На Буковецькому перевалі на польську делегацію вже чекали господарі в гуцульських строях, з їхніх рук Йосиф Томал прийняв хліб-сіль на вишитому гуцульському рушнику. А вже у Верховині польських гостей перед зустріччю з депутатами районної ради, селищним та сільськими головами району, представниками громадськості зустріли гуцульською мелодією троїсті музики, а гуртківці із Центру дитячої та юнацької творчості повіншували їх Різдвяною колядою та виконали для них опришківський танець «Аркан».
-
Скільки заробив Івано-Франківськ за період новорічно-різдвяних свят
03 лютого, 20:13, 6 коментарів
Міський голова Франківська підбив підсумки новорічно-різвяних свят з туристичної точки зору.
-
Сільські розбірки по-прикарпаськи. В хід йшла скляна тара, каміння, та лом та "цвяхотяг"
03 лютого, 19:52, 7 коментарів
Днями Рожнятівський районний суд засудив до позбавлення волі прикарпатця, який ломом відлупцював двох односельців.
-
Благодійній організації «Дім Сірка» терміново потрібна людська небайдужість
03 лютого, 19:37
Відвідини притулку для бездомних собак — «Дому Сірка» у селі Загвізді на Тисмениччині лише переконали нас: собачі проблеми — не собача справа, а людська. Бо це ми, мудрі і цивілізовані, спочатку наплодили безліч чотириногих безхатченків, а тепер киваємо, щоб хтось дав їм раду. Очевидно, забули давню легенду, що люди за хліб щоденний повинні завдячувати Богові і братам своїм меншим — собакам і котам, тож з іронією сприймаємо те, що у деяких регіонах хлібом з нового урожаю щонайперше дають поласувати собакам і котам, щоб не прогнівити Бога.
-
19-річному Олегові Романюку з Прикарпаття, у якого рак крові, потрібна допомога
03 лютого, 19:11
Допомоги потребує уродженець Надвірної 19-річний Олег Романюк. В юнака гостра промієлоцитарна лейкемія. Вартість лікування приблизно 150-200 тисяч євро.
-
Руслан Марцінків перевірив виконання ямкового ремонту
03 лютого, 18:48, 3 коментарі
В Івано-Франківську після зимового утримання доріг розпочався ремонт аварійних ям. Деякі з них, як розповів директор КП «Муніципальна дорожня компанія» створюють реальну небезпеку для автВ Івано-Франківську після зимового утримання доріг розпочався ремонт аварійних ям. Деякі з них, як розповів директор КП «Муніципальна дорожня компанія» створюють реальну небезпеку для автомобілів.омобілів.
-
Підприємці міста Івано-Франківську мають до 1 липня змінити свої вивіски відповідно до нового порядку
03 лютого, 18:31, 9 коментарів
Підприємцям Івано-Франківська дають п’ять місяців, щоб замінити свої вивіски. Потім їм обіцяють адмінпротоколи і демонтаж.
-
П'яний прикарпатець побив поліцейського, коли той був при виконанні службових обов'язків
03 лютого, 18:12, 6 коментарів
На Прикарпатті чоловік умисно заподіяв дільничому поліціянту легкі тілесні ушкодження у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків.
-
Керівники Університету Короля Данила долучилися до 22PushupChallenge
03 лютого, 17:53, 2 коментарі
Проректори, декани, завідувачі кафедр і викладачі Університету Короля Данила прийняли естафету від телеведучих одного із обласних телеканалів і долучилися до флеш-мобу #22PushupChallenge, який проводять на підтримку ветеранів АТО, які мають посттравматичний синдром
-
Волонтери їдуть в Авдіївку – франківців просять допомогти їжею, одягом та ліками
03 лютого, 17:36, 21 коментарів
Волонтер з Івано-Франківська Вероніка Дичковська просить допомоги: наразі збирають найнеобхідніше для Авдіївки, у якій в останні дні загострились бойові дії.
-
Марафон літературних дат провели у одній із бібліотек міста
03 лютого, 17:22
2 лютого 2017 року о 12.00 на абонементі ЦБ (вул.К.Данила,16) відбувся марафон літературних дат. Бібліотекар підкреслила, що сьогодні відзначаються 205-річниця від дня народження українського письменника-байкаря Євгена Гребінки(1812-1848) рр. та 120-річниця від дня народження Євгена Маланюка (1897-1968) - українського письменника, поета, культуролога-енциклопедиста, літературного критика, сотника Арміїї УНР, лідера “Празької поетичної школи”.
-
Прикарпатський депутат під час наради вдарив журналіста
03 лютого, 17:09, 10 коментарів
Сьогодні у Печеніжинській ОТГ під час наради з перевізниками між журналістом Євгеном Гапичем та депутатом Івано-Франківської облради Дмитром Лащуком виник конфлікт.
-
Тематичний семінар щодо подання електронних декларацій провели спеціалісти ОДА
03 лютого, 16:45, 1 коментар
У Тлумацькій райдержадміністрації відбувся одноденний виїзний тематичний семінар «Система електронного декларування: подання та заповнення електронних декларацій», організований Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
-
Марина Порошенко: Життя першої леді України у 20 фото
03 лютого, 16:30, 4 коментарі
Всі образи першої леді - модель для глянцю, кухарка, власниця "олігархічної" сумочки та футбольний воротар
-
Кращі прикарпатські спортсмени поїхали на чемпіонат України з джиу-джитсу
03 лютого, 16:24
Кращі прикарпатські спортсмени поїхали на чемпіонат України з джиу-джитсу
-
Обговорено проблему погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах області
03 лютого, 16:16, 5 коментарів
Під час наради з арбітражними керуючими підприємств-боржників розглянуто питання про стан та перспективи погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах області, в тому числі підприємствах-банкрутах. У заході взяли участь представники головного управління Державної фіскальної служби в області та головного управління Пенсійного фонду України в області.
-
«Людиною тижня» на Прикарпатті, за версією «Репортеру» став Ростислав Держипільський
03 лютого, 15:54, 2 коментарі
Цього номера «Репортер» відзначає директора франківського облмуздрамтеатру, режисера Ростислава Держипільського — за несподіване, сміливе і десь навіть трохи дивне рішення поставити у підвалі театру оперу жахів «Гамлет».
-
В Івано-Франківську засідала бюджетна комісія обласної ради
03 лютого, 15:42
Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків за участю заступників директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Миколи Стовбана та Віталія Федоріва.
-
Крим ризикує залишитись без газу посеред зими
03 лютого, 15:38, 10 коментарів
Окупованому Росією Криму не вистачить запасів газу до закінчення зими.
-
На Прикарпатті пройде Чемпіонат Світу з футболу серед діаспорян (відео)
03 лютого, 15:26, 2 коментарі
З 24 по 29 червня 2017 року на території Івано-Франківщини, а саме в Надвірнянському та Богородчанському районах пройде вже 6-й за ліком діаспорний чемпіонат світу з футболу, приурочений до Дня Конституції України.
-
В Івано-Франківську обговорили питання подорожчання хліба
03 лютого, 15:11
Сьогодні, 2 лютого, у заступника голови облдержадміністрації Ярослава Паранюка відбулася нарада з питання запланованого підвищення цін на хліб масових сортів ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат».
-
Банкіри порадили найкращий спосіб заощаджувати кошти
03 лютого, 15:06
Зберегти і примножити гроші допоможуть колекційні монети.
-
Які пункти обігріву працюють на території Івано-Франківської області
03 лютого, 14:54
Які пункти обігріву працюють на території Івано-Франківської області
-
Прикарпатським правоохоронцям вдалось упіймати серійного викрадача номерних знаків (відео)
03 лютого, 14:42
Учасник АТО із Калуша Тарас Кушлик брав участь у затриманні поліцією крадія номерних знаків. Для цього йому довелося поїхати у Долину.
-
Майно "Межигір'я" оцінили у грандіозну суму
03 лютого, 14:37, 2 коментарі
Майно екс-президента України Віктора Януковича у "Межигір'ї" Генпрокуратура оцінює приблизно в 10 млрд грн. Ці маєтки описували упродовж минулого року і половина з цієї суми вже доведена фінансовими документами.