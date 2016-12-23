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Мер Івано-Франківська не згоден з політикою уряду
18:49
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків висловив своє незадоволення політикою уряду. Про це він повідомив під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром Павлом Розенком.
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Шість песиків, яких залишили у міському парку просто неба, шукають господарів (фото)
18:34
Патрульним надійшов виклик про песиків, які сидять в коробці з надписом “врятуйте нас” в парку Шевченка.
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Івано-франківські лікарі рекомендують: розвантажувальні дні після свят
18:12
Новорічні свята вже давно минули, але наслідки від них так і залишились. Важкість у шлунку, біль, неприємний запах з рота, закрепи – ці і інші сюрпризи чекають на нас після пишного застілля. І скільки б сорбентів і ферментативних препаратів Ви не вживали, результату ніякого нема. Хочеться відпочити, розважитися, але ви відчуваєте, що у Вас не залишилось ані сил, ані енергії. І ви відчуваєте нестерпне бажання звільнити себе від накопичення усіх шкідливих продуктів у вашому організмі.
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За 20 днів з аукціону спробують продати «мерседеси» обласної ради
17:56
За 20 днів з аукціону спробують продати «мерседеси» обласної ради
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Студенти ІФНТУНГ вийшли у фінал VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
17:24
Студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу успішно змагались на ІІ (обласному) етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед вищих навчальних закладів, в якому взяли участь студенти з 27 вишів.
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В ОДА говорили про утилізацію відходів
16:45
Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Паранюк провів робочу зустріч із представниками МЖК «Інвест» (м.Одеса) щодо утилізації та переробки промислових відходів.
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Як за тиждень і без дієт скинути "святкові" кілограми
16:30, 1 коментар
Експерти розповідають, як швидко і безболісно позбутися від новорічної ваги. Пише "Сегодня"
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Ректор Цепенда: “Згоди на передачу з державної у комунальну власність спортивного комплексу «Олімп» не буде”
16:24, 1 коментар
"Версії" пропонують читачам інтерв'ю із ректором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігором Цепендою:
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Губернатор зустрівся з віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком
16:16
У п'ятницю голова облдержадміністрації Олег Гончарук обговорив питання соціального захисту населення із віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком.
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Перебуваючи в Івано-Франківську Павло Розенко розповів про сім’ї загиблих бійців АТО
15:58, 1 коментар
Під час перебування на Івано-Франківщині віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка в обдержадміністрації відбулася нарада за участю голови ОДА Олега Гончарука, Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа, голів РДА, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади, голів міст обласного значення та ОТГ щодо соціального захисту населення.
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Орнітологи просять зменшити ажіотаж навколо лебедів, які начебто замерзають і голодують на скутих кригою водоймах
15:43
Через сильні морози цієї зим та промерзання водойм небайдужі люди переймаються долею водоплавних птахів, зокрема лебедів. Проте ситуація далеко не завжди така критична, як може здаватися.
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Росія готує на серпень велику війну проти України, – військовий експерт
15:38, 2 коментарі
Росія повним ходом готується до повномасштабної регіональної війни. Найімовірніше, що війська РФ готуються до нових боїв в Україні.
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«Новорічно-різдвяна феєрія» біля клубу «Сучасник» в Пасічній (фото)
15:30
В переддень Старого Нового року і свята Василя на літній сцені біля дитячо-юнацького клубу «Сучасник» традиційно відбулося свято «Новорічно-різдвяна феєрія», яке гуртує юних і дорослих жителів мікрорайону навколо святкування величної християнської події. Свято проходило за підтримки міського голови.
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Цьогоріч різдвяний фестиваль «Різдво в Карпатах» пройшов у Яремче
15:29
Проводився він з метою відродження, поширення, пропагування та розвитку української культури, національних традицій, звичаїв і обрядів різдвяно-новорічного циклу, популяризації туристичного потенціалу Івано-Франківщини та її історико- культурної спадщини.
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Мер Франківська нагородить «За честь і звитягу» 12 атовців (перелік)
15:12, 3 коментарі
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків нагородить відзнаками «За честь і звитягу» 12 бійців АТО, ще семеро отримають подяки.
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Йому видніше: Кравчук розказав, скільки коштує відновлення ядерного потенціалу України
15:06
Кравчук висловив упевненість, що, як і раніше, зараз Європа і США були б категорично проти збільшення на карті світу ядерних держав.
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Івано-франківським "приспішникам" кримінального авторитета "Пупса" "обломилося"...
14:51, 10 коментарів
Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури і визнав неправомірним рішення міської ради, яким депутати дали дозвіл ПАТ “Івано-Франківська харчосмакова фабрика” на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під житлове будівництво.
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На Прикарпатті нарощено приріст виробництва сільськогосподарської продукції
14:43
Завдяки комплексним заходам, які проводяться департаментом агропромислового розвитку ОДА щодо забезпечення продовольчої безпеки регіону, підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного сектора на внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення соціальних проблем села, у 2016 році спостерігається приріст виробництва валової продукції сільського господарства області у порівнянні з попереднім роком.
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Четверолапі "хунтобандерівці", або коли працюєш "талісманом"... (ФОТО)
14:37, 1 коментар
Хвостаті - на службі Збройних Сил України
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П'яний водій півночі завдавав роботи івано-франківським правоохоронцям
14:28
У ніч на 14 січня близько першої години ночі 41-річний мешканець одного з прилеглих сіл Івано-Франківська, керуючи автомобілем “Рено” по вулиці Павла ІІ, в’їхав у магазин.
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До державного реєстру не включено 531 фізичну особу – підприємця Івано-Франківщини
14:12
Як повідомили в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області, на підставі аналізу інформації з Єдиного банку даних про платників податків, встановлено, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не включено 531 фізичну особу - підприємця Івано-Франківської області.
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Джамала показала фотографії з відпочинку (ФОТО)
14:05, 3 коментарі
Співачка Джамала після новорічних свят вирішила перепочити там, де тепліше.
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Перебуваючи в Івано-Франківську віце-прем’єр міністр розповів про надходження до бюджету
13:57, 1 коментар
Про це в Івано-Франківську на нараді з керівництвом області та райдержадміністрацій заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
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Сьогодні в Івано-Франківську знову частково змінили деякі маршрути автобусів
13:46, 6 коментарів
З 16 січня в Івано-Франківську автобусні маршрути №41, № 26А, № 27 змінили напрямок руху.
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Творчий вечір Меладзе в Росії: хто з українських зірок розважав росіян (ФОТО)
13:36, 5 коментарів
Композитор і продюсер Костянтин Меладзе вирішив поєднати святкування Різдва зі своїм творчим вечором.
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Де на Прикарпатті працюють пункти обігріву
13:28, 3 коментарі
ПЕРЕЛІК пунктів обігріву, розгорнутих на території Івано-Франківської області станом на 13.01.2017
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СБУ попереджає прикарпатців про небезпеку бути завербованими російськими спецслужбами
13:12, 5 коментарів
СБУ закликає громадян спільно протидіяти спецслужбам Росії
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Єресень і вжопень: Савченко, Кличко і Добкін потрапили у календар (ФОТО)
13:04, 2 коментарі
Українські політики та інші відомі люди прикрасили собою, так би мовити, альтернативний календар. Зокрема "людиною місяця" став і новообраний президент США Дональд Трамп, оснащений російським народним інструментом.
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Маленькі колядники відвідали військову частину (фото)
12:56
13 січня у військову частину А1807, яка знаходиться в смт. Делятин, завітав вертеп вихованців гуртка „Історичне краєзнавство” Надвірнянської філії ОДТЦКУМ під керівництвом Срайчук Н.М.
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Скільки заробляє прокурор Івано-Франківщини
12:52, 4 коментарі
Заработная плата прокурора Ивано-Франковской области Александра Стратюка за декабрь составила 41 755 гривен. А заработная плата прокурора Киева Романа Говды - 28 033 гривны.
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Пожежі продовжують завдавати клопотів прикарпатцям
12:42
Пожежі продовжують завдавати клопотів прикарпатцям
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До Авакова прийшли повії. Мітинг під стінами МВС (ВІДЕО)
12:35, 4 коментарі
Безпрецедентну акцію провели у Києві.
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В Івано-Франківську провели розважальну програму „Коляда на Каскаді” (фото)
12:34
13 січня у переддень святкування Старого Нового Року у мікрорайоні Каскад, за підтримки міського голови Руслана Марцінківа, відбулася розважальна програма „Коляда на Каскаді”, організована міським Центром дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання.
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Мешканці Геріатричного пансіонату отримали подарунки від друзів з франківського "Карітасу" (фото)
12:28
В Різдвяному часі кожен з нас очікує на маленьке диво. Підтримати молодь з особливими потребами вирішили діти, які відвідують Івано-Франківський Карітас та волонтери. Вони готували та розписували медові різдвяні пряники для мешканців Геріатричного пансіонату. До традиційного рецепту пряників, крім прянощів, учасники додали творчу святкову атмосферу, спів колядок, віншування та любов і тепло сердець.
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Торік на Прикарпатті трапилося 100 ДТП за участю дітей
12:13
Доречно зауважити, що з вини юних учасників дорожнього руху сталася кожна п’ята така аварія, а в решті випадків травмування чи загибелі дітей на дорогах – провина дорослих.