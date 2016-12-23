Відвідини притулку для бездомних собак — «Дому Сірка» у селі Загвізді на Тисмениччині лише переконали нас: собачі проблеми — не собача справа, а людська. Бо це ми, мудрі і цивілізовані, спочатку наплодили безліч чотириногих безхатченків, а тепер киваємо, щоб хтось дав їм раду. Очевидно, забули давню легенду, що люди за хліб щоденний повинні завдячувати Богові і братам своїм меншим — собакам і котам, тож з іронією сприймаємо те, що у деяких регіонах хлібом з нового урожаю щонайперше дають поласувати собакам і котам, щоб не прогнівити Бога.