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Мешканці Івано-Франківська вважають благодійні внески у лікарнях здирництвом, але найчастіше дають – опитування
1:19
Ви ніколи не пробували робити опитування серед перехожих? Треба сказати, це дуже непросто. Навіть у такому тихому місті, як Івано-Франківськ. Багато людей на вулицях не просто поспішають, недовірливі чи боязкі. Вони агресивні!
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У Татарові покажуть 20 найцікавіших художників Івано-Франківщини
0:04
Zenko Gallery спільно з Центром сучасного мистецтва Івано-Франківська представляють виставку “Чеч”.
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Чергова група прикарпатських добровольців відправилась до зони АТО (фото)
05 лютого, 23:37, 1 коментар
Відбулась чергова ротація на фронт добровольців 4 резервної сотні ДУК ПС “Прикарпаття”.
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Іванофранківці отримають вільний доступ до відео з камер спосетереження (відео)
05 лютого, 23:11, 2 коментарі
Франківці отримають вільний доступ до відео з камер спостереження. Оприлюднити трансляцію з них доручили в мерії.
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Франківчанка посеред вулиці побила коханку свого чоловіка
05 лютого, 22:48, 8 коментарів
Бійка між жінками сталася поблизу перукарні «Класика», що по вулиці Грушевського.
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У Івано-Франківську за минулий рік збудували 13 нових дощових колекторів
05 лютого, 22:25, 3 коментарі
Нові мережі дощової каналізації проклали під час капремонтів вулиць Целевича, Глібова, Княгинин, Кармелюка та інших, а також на деяких дворових територіях Івано-Франківська.
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Мер Івано-Франківська про справу Міхальця: Впевнений, що це політичне замовлення
05 лютого, 21:37, 2 коментарі
Вчора під час урочистостей в обласній філармонії з приводу першої річниці роботи патрульних у Франківську поліцейських привітав міський голова Руслан Марцінків.
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Агресивний ротвейлер тероризує мешканців двору по вулиці Івана Павла ІІ
05 лютого, 21:12, 14 коментарів
Агресивний ротвейлер тероризує мешканців двору по вулиці Івана Павла ІІ
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Громада відстояла: на Коломийщині перевізники знизили вартість проїзду в одному з напрямків
05 лютого, 20:44, 11 коментарів
Від сьогоднішнього дня їздити громадським транспортом у напрямку Слободи стало дешевше.
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Іванофранківські волонтери просять про допомогу
05 лютого, 20:08, 2 коментарі
Іванофранківські волонтери просять про допомогу
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В іванофранківському Коледжі електронних приладів цькують студентів, які скаржаться на жахливі умови навчання? (фото)
05 лютого, 19:53, 10 коментарів
Нещодавно Івано-Франківськ сколихнула інформація про те, в яких умовах навчаються студенти коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного університету нафти і газу (КЕП ІФНТУНГ). Висвітлити проблеми навчального закладу та піти проти системи наважився першокурсник. Втім, через деякий час він забрав документи і повернувся у школу, незважаючи на те, що до закінчення першого семестру залишилися лічені дні.
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16-річна прикарпатка бере участь в онлайн-кастингу шоу “Супермодель по-українськи” (фото)
05 лютого, 19:39, 8 коментарів
16-річна Юля Червак навчається у Калуській гімназії і мріє першою потрапити до нового сезону телешоу "Супермодель" на "Новому каналі".
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В мережу виклали документальний фільм присвячений першій річниці роботи патрульної поліції у Івано-Франківську (відео)
05 лютого, 19:14, 3 коментарі
В мережу виклали документальний фільм присвячений першій річниці роботи патрульної поліції у Івано-Франківську
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Івано-франківська «Говерла» здобуває чергові дві домашні перемоги
05 лютого, 18:56, 6 коментарів
У суботу та неділю, 4 і 5 лютого, івано-франківська "Говерла" здобула дві домашні перемоги проти КПЗО "ДОС ДЮСШ-ДОР" з Дніпра.
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В Івано-Франківську затримали водія під метадоном та марихуаною
05 лютого, 18:23
Водія під метадоном затримав минулої ночі спільний патруль поліції та «Муніципальної варти» Івано-франківська.
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Масштабна ДТП трапилася сьогодні у Бурштині (фоторепортаж)
05 лютого, 18:01, 12 коментарів
У неділю, 5 лютого, на Прикарпаття сталася дорожньо-транспортна пригода за участю одразу чотирьох транспортних засобів – трьох легковиків та фури.
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Прикарпатський "кіборг", який втратив ногу під час оборони ДАПу, повернувся до лав ЗСУ (фото)
05 лютого, 17:44, 6 коментарів
Калушанин Станіслав Стовбан, якому вдалося вижити у Донецькому аеропорту, побувати у полон терористів, перенести важкі операції і пройти реабілітацію, підписав новий контракт із Збройними Силами України до кінця особливого періоду.
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Найгірші регіональні дороги: попри вкладені кошти дорога Калуш-Жидачів перебуває в жахливому стані (відео)
05 лютого, 17:12, 3 коментарі
Дорога Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш на ділянці від межі Івано-Франківської області до передмість Жидачева роками перебуває в непроїзному стані. Автошлях. який з'єднує Прикарпаття з Львівщиною, має старатегічне логістичне значення для розвитку двох областей. Наразі, рух на автівці тут є аварійно небезпечним.
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Понад 15 тисяч вареників наліпили надвірнянці для бійців АТО (фото)
05 лютого, 16:32, 6 коментарів
У надвірнянській школі №3 провели акцію “Благодійний вареник”. Під час неї було наліплено та відправлено бійцям на передову 15 600 вареників.
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Вчора у Івано-Франківську стартував відкритий чемпіонат з тхеквондо (фото)
05 лютого, 16:07, 1 коментар
Про початок чемпіонату на своїй сторінці у Фейсбук розповів міський очільник Руслан Марцінків.
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Керівництво Бурштинської ТЕС прокоментувало протести власних працівників (фото)
05 лютого, 15:52, 9 коментарів
Сьогодні, 5 лютого, у Бурштині працівники Бурштинської ТЕС перекрили дорогу між Івано-Франківськом та Львовом.
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Працівники Бурштинської ТЕС вкотре перекрили трасу Івано-Франківськ - Львів (фото)
05 лютого, 15:28, 45 коментарів
Сьогодні, 5 лютого працівники Бурштинської ТЕС перекрили частину траси Львів-Івано-Франківськ поруч зі станцією з вимогами підвищити зарплатню.
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Іванофранківцям показали «Гамлета" (фото+відео)
05 лютого, 15:13, 8 коментарів
Івано-Франківський обласний муздрамтеатр сьогодні презентував неооперу жахів «Гамлет». Прем’єра відбулася в підвальному приміщенні театру, що додало ще більше горрорівської атмосфери і без того похмурій датський історії в режисурі і сценічному рішенні народного артиста України Ростислава Держипільського.
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На завтра у Івано-Франківську терміново шукають донорів із І групою крові
05 лютого, 14:51, 1 коментар
Терміново на понеділок, 6.02 потрібні донори!
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Як іванофранківці оцінюють перший рік роботи патрульної поліції у своєму місті (відео)
05 лютого, 14:25, 5 коментарів
Як івано-франківці оцінюють перший рік роботи патрульної поліції у своєму місті
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Відомий івано-франківський актор розповів, як знімався у кліпі гурту «ВИА ГРА» (відео)
05 лютого, 13:38, 1 коментар
Відомий івано-франківський актор розповів, як знімався у кліпі гурту «ВИА ГРА»
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Понад 5000 вареників для відправлення в АТО наліпити в Калуші (фото)
05 лютого, 13:09, 7 коментарів
Таку допомогу атовцям організував у Калуші отець Федір Мороз.
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Сьогодні у Бурштині перекриють трасу на Львів
05 лютого, 12:46, 27 коментарів
У неділю, 5 лютого о 14:00 працівники Бурштинської ТЕС мають намір перекрити трасу Львів-Івано-Франківськ – в знак протесту проти умов праці, рівня зарплат та порушення екологічного законодавства на підприємстві.
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Мандруємо Карпатами: село Микуличин (фото)
05 лютого, 12:13, 1 коментар
В Українських Карпатах, у самому серці Гуцульщини розкинулось село Микуличин. Сказати, що воно мальовниче – це майже нічого не сказати. Бо ж шаблонними путівниковими епітетами описати його красу просто неможливо. Треба лише приїхати і побачити…
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Прикарпатські рятувальники продовжують нести чергування біля водойм області
05 лютого, 11:34, 1 коментар
Прикарпатські рятувальники продовжують нести чергування біля водойм області
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Іванофранківський «Ураган» удома поступився команді з Херсону (відео)
05 лютого, 11:03, 2 коментарі
У суботу, 4 лютого, івано-франківський «Ураган» вдома поступився херсонському «Продексіму» в матчі 15-го туру Екстра-ліги з рахунком 2:3.
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Прикарпатець, який напередодні потрапив до лікарні із вогнепальним пораненням, помер у реанімації
05 лютого, 10:21, 4 коментарі
Прикарпатець, який напередодні потрапив до лікарні із вогнепальним пораненням, помер у реанімації
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Пороблено «Свободою». Івано-Франківськ вже вкотре не потрапив до рейтингу найкомфортніших для проживання міст України (відео)
05 лютого, 10:04, 11 коментарів
За даними соціологів, у рейтингу найкомфортніших міст України у трійку лідерів увійшли Вінниця, Харків і Львів.
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Що цікавого в Івано-Франківську у неділю
05 лютого, 9:48
Що цікавого сьогодні у Івано-Франківську? 05.02.2017
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Увага! На ріках Прикарпаття скресає крига
05 лютого, 9:13, 3 коментарі
Увага! На ріках Прикарпаття скресає крига