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На «Пасічній» споруджують карка-накриття над майданчиком для пляжного футболу (фото)
14:56
У спорткомплексі НФК «Ураган», що на Пасічній в Івано-Франківську, монтують накриття для піщаного майданчика. Найвища точка конструкції – 18 метрів, вага – 60 тонн.
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На Всеукраїнському семінарі в Києві презентовано досвід залучення в економіку Прикарпаття зарубіжних інвестицій
14:42, 1 коментар
23 січня 2017 року в м. Києві відбувся всеукраїнський семінар "Економічний розвиток регіонів: стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу", організований Офісом залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest та Офісом просування експорту за підтримки Кабінету міністрів України.
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Геращенко зізнався, що його об'єднує з Кернесом (ВІДЕО)
14:37
Депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко стверджує, що працював з опальним Геннадієм Кернесом у Харкові та навіть входив з ним до однієї фракції.
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Прикарпатський нардеп: Влада не зацікавлена в ухваленні порядку перевірок е-декларацій
14:27
Влада не зацікавлена в ухваленні порядку перевірок е-декларацій, тому цей процес саботується.
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30 квітня в Олешанській сільській ОТГ відбудуться перші вибори
14:11
Центральна виборча комісія призначила перші вибори ще у 40 об’єднаних територіальних громадах у 15 областях України. Вони відбудуться 30 квітня 2017 року. Реформа децентралізації успішно рухається вперед. Про це на своїй сторінці FB повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
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Ахметов подав на розлучення. Що відбувається в "Опозиційному блоці"
14:05
Cпівголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко швидким кроком йшов парламентськими кулуарами.
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За війта Ямниці внесли грошову заставу. Чиновник вже на волі
13:59, 5 коментарів
Сільський голова Ямниці Микола Зелінський, котрого суд у неділю, 22 січня відправив у СІЗО на два місяці, вже на волі.
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Прикарпаття посідає 9-е місце за кількістю роздрібної торгівлі в Україні
13:56
Головне управління статистики інформує, що через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області у 2016р. населенню реалізовано товарів на 37,8 млрд.грн, що у фактичних цінах на 10,8% більше, ніж за 2015 р., у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) – на 3,4%.
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В Івано-Франківську може знову зрости вартість теплопостачання (відео)
13:42
Натомість, мешканці Івано-Франківська обурені ціною на тепло. Кажуть, що вона не відповідає рівню заробітних плат і пенсій.
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Головний фіскал Насіров вигуляв пуховик із написом "Ukraine" на інавгурацію Трампа (ФОТО)
13:36
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не приховує, що є прихильником новообраного президента США Дональда Трампа.
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В обласному центрі провели турнір з футзалу пам'яті Григорія Семанишина (фоторепортаж)
13:28
Вчора в Івано-Франківську стартував турнір із футзалу пам’яті командира окремої тактичної групи ім. капітана Воловика ДУК ПС Григорія Семанишина.
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На Прикарпатті можливе нове підвищення цін на перевезення
13:13, 6 коментарів
Тарифи на проїзд не піднімали з 2015 року, – голова “Прикарпатської асоціації автомобільних перевізників”.
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Життя Обами після президентства: Гольф і відпочинок на приватному острові (ФОТО)
13:04
Колишній президент США Барак Обама разом із дружиною Мішель влаштували собі довгоочікуваний відпочинок.
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Надто дороге задоволення: чи буде крематорій в Івано-Франківську?
12:57
З кожним роком зростає не лише кількість мешканців Івано-Франківська, але й, на жаль, кількість тих хто помирає. Територія головного кладовища міста (в с. Чукалівка) вже давно перетнула всі розумні межі й продовжує зростати. Порятунком могло б бути будівництво крематорію та колумбарію. Але чи все так просто?
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Молодь Прикарпаття запрошують взяти участь у конкурсі на здобуття Премії Кабінету міністрів України
12:43, 1 коментар
Розпочато прийом заявок на здобуття Премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Премію може отримати молодь віком від 14 до 35 років. Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна.
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Вражаючі фото з Сахари, де вперше за 37 років випав сніг (ФОТО)
12:35
У Сахарі вперше за останніх 37 років перед Різдвом випав сніг. Пише «Главком»
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У Івано-Франківську створили унікальну наукову лабораторію (фото)
12:26
Вчора, 25 січня, в Прикарпатському національному університеті презентували результати роботи в рамках проекту НАТО – “Наука заради миру та безпеки”.
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Які пункти обігріву працюють на Прикарпатті список
12:11
Які пункти обігріву працюють на Прикарпатті список
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У Донецьку помітили модифікований російський БТР (ФОТО)
12:03
Російські пропагандисти "засвітили" у Донецьку модифікований російський БТР-80 з прицілом ТКН-4ГА-01.
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Городенківські рятувальники провели комплексне профілактичне відпрацювання у селі Котиківка
11:56
Комплексне профілактичне відпрацювання було проведено городенківськими рятувальниками у селі Котиківка Городенківського району. Працівники пожежно-рятувальної служби навчали людей правил безпеки життєдіяльності.
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У поліції повідомили про критичну аварійність на дорогах Прикарпаття
11:41, 1 коментар
Упродовж 24 січня на автошляхах України загинули 10 людей, 65 отримали травми. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.
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На Україну суне серйозне похолодання
11:34, 2 коментарі
Антициклон, який суне на Україну з півночі, зумовить значне похолодання.
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Пожежі продовжують тероризувати прикарпатців
11:27
Пожежі продовжують тероризувати прикарпатців
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Книгу про старовинні двері та брами міста представили в Івано-Франківську (фоторепрортаж)
11:13
Презентація книги “Двері та брами Станіславова” Богдана Губаля та Надії Бабій відбулася 25 січня в Обласній науковій бібліотеці.
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Розенко розповів, чому пенсії надалі лишатимуться низькими
11:02, 6 коментарів
Українці продовжуватимуть отримувати низькі пенсії, якщо працівники не будуть сплачувати податки.
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Івано-франківським підприємцям нарахували майже 62 тисячі гривень штрафу за порушення у торгівлі алкоголем
10:58
У грудні 2016-ого підприємцям, що торгували алкоголем без видачі чеків, нараховано штрафних санкцій у сумі 61,7 тисяч гривень. Ще на 34 тисячі гривень оштрафували тих, хто продавав спиртне та цигарки неповнолітнім.
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Для прикарпатських рятувальників провели заняття в школі підвищення оперативної майстерності (фоторепортаж)
10:43
Вчора, 25 січня, в місті Надвірна проведено чергове заняття у школі підвищення оперативної майстерності з начальниками Державних пожежно-рятувальних частин, Державних пожежно-рятувальних постів та Професійних пожежних частин. Воно відбулося на базі Державної пожежно-рятувальної частини №11 м. Надвірна під керівництвом начальника Управління ДСНС в області полковника служби цивільного захисту Володимира Чернецького.
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Аваков оприлюднив свої статки за минулий рік в е-декларації
10:33, 2 коментарі
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував на своїй сторінці в Facebook електронну декларацію за 2016 рік.
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Заступник міського голови Коломиї переміг у змаганнях з пауерліфтингу (фото)
10:27
Нещодавно у Коломиї відбулись змагання з пауерліфтингу.
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Довірливий іванофранківець ледь не позбувся свого елітного автомобіля
10:14
До чергової частини місцевого відділу поліції звернувся 34-річний житель одного із навколишніх сіл Івано-Франківська із заявою про викрадення його транспортного засобу товаришем, який попросив позичити автівку ще напередодні Нового року.
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У мережі нагадали про минуле Савченко (ВІДЕО)
10:01, 3 коментарі
Зараз багатьох людей цікавить, чим у минулому займалася депутат Надія Савченко, однак інформацію про неї вони знайти не можуть.
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Після спрацювання сигналізації у центрі Івано-Франківська, прибулі на місце бійці ДСО, застали злодія на гарячому
9:56
Завдяки спрацюванню охоронної сигналізації власнику, вдалось зберегти своє майно від крадіжки.
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ПАРЄ відхилила норму про вибори у ВР на окупованих територіях
9:48
Парламентська асамблея Ради Європи не затвердила норму про те, щоби вимагати від України проведення довиборів у Верховну раду на територіях, непідконтрольних Києву.
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Куди піти на побачення в Івано-Франківську (фото)
9:32
У кожному куточку планети люди ходять на побачення, Івано-Франківськ не виняток.
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Прикарпатські правоохоронці викрили ще одне підпільне казино (фото)
9:24, 4 коментарі
Позавчора працівники Надвірнянського відділу поліції задокументували факт надання незаконних послуг у сфері грального бізнесу в підвальному приміщенні одного із будинків у смт. Ланчин.