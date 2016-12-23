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Дворічний Роман Хімейчук з Прикарпаття потребує допомоги в боротьбі з рідкісним захворюванням
1:17
У Ромчика Хімейчука з села Нові Кривотули Тисменицького району Івано-Франківської області вроджений синдром Франческетті. Хлопчику потрібна термінова допомога.
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В Івано-Франківську презентували 3D-школу (фото)
0:21
Сьогодні, 29 січня, в Івано-Франківську відбулася презентація 3D-школи в Науковому містечку “Нова енергія”.
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Прикарпатський реабілітаційний центр “Бандерівський схрон” отримав власний “Кавун” – бажаний транспортний засіб (фото)
29 січня, 23:14, 2 коментарі
На Івано-Франківщині відчинились двері “Бандерівського схрону” – реабілітаційного центру для учасників АТО.
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У Коломийській дитячій лікарні відреставрували приймальне відділення (фото)
29 січня, 22:09
У Коломийській дитячій лікарні відкрили відреставровне й відбудоване приймальне відділення – раніше це були занедбані складські приміщення.
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Керівник САД в області перевіряє стан доріг на Прикарпатті (фото)
29 січня, 21:13
Начальник Служби автодоріг в області Василь Буджак перевіряє стан прикарпатських доріг.
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У Івано-Франківську музиканти допомагали збирати кошти на реабілітацію бійців (фото)
29 січня, 20:38
29 січня, в Івано-Франківську відбувся благодійний концерт гурту “Очеретяний кіт” (м. Вінниця).
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На Івано-Франківщині людей кусали не тільки собаки, а й їжаки і свині
29 січня, 20:04
Людей кусають не лише собаки. Медики Калуша, що на Івано-Франківщині, підрахували скільки за минулий рік було вкушено людей і ким. Кусали, звісно, собаки, далі за ними йшли коти, але могли вкусити і кролі, і навіть їжаки.
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В Івано-Франківську учасник АТО побився із чотирнадцятьма неповнолітніми "гопниками", які образили його сина (фото)
29 січня, 19:41, 4 коментарі
Увечері 28 січня на перехресті вулиць Довга-Тичини екіпаж патрульних поліцейських побачив масову бійку. Поліціанти припинили конфлікт і почали з'ясовувати його причину.
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Прикарпатець розсмішив коміків на 100 тисяч і став наймолодшим переможцем «дорослого» телепроекту
29 січня, 19:18, 5 коментарів
Наприкінці минулого року житель гуцульського села ільців Верховинського району Василь Копчук — студент другого курсу Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила, якому лише 19 років, здобув третю перемогу в телепроекті «Розсміши коміка» і розсмішив коміків на 100 тис. грн
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В Івано-Франківську смолоскипною ходою вшанували пам’ять героїв Крут (фото+відео)
29 січня, 19:10, 3 коментарі
Сьогодні в Івано-Франківську вшановують полеглих героїв бою під Крутами.
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На одній із вулиць Івано-Франківська побилися двоє водіїв
29 січня, 18:51, 1 коментар
28 січня на вулиці Надрічній в Івано-Франківську невідомий чоловік зупинив екіпаж патрульної поліції та попросив допомоги.
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Письменниці з Івано-Франківська присуджено анти-премію "Золота булька"
29 січня, 18:27
У Києві відбулася церемонія нагородження переможців книжкового рейтингу «ЛітАкцент року – 2016».
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Івано-Франківськ потребує двірників. Людям обіцяють достойну заробітну платню (відео)
29 січня, 17:34, 3 коментарі
Івано-Франківськ потребує двірників. Людям обіцяють достойну заробітну платню
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13-річна модель з Прикарпаття стала переможницею конкурсу краси (фото)
29 січня, 17:08, 2 коментарі
У грудні у Львові відбувся перший конкурс дитячої краси в рамках фестивалю “Зірковий спалах”. У напруженій боротьбі перемогу здобула Тетяна Дубровна з Голиня, якій днями виповнилося 13 років.
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Прикарпатський танцюрист Влад Курочка: Судді сказали, що я особистіть, і я їм повірив
29 січня, 16:42, 3 коментарі
Виступ цього хлопця став одним з найяскравіших на запорізькому відборі «Танцюють всі! – 9», після чого він потрапив до сотні. Влад Курочка, більш відомий як Ципа, виборов почесне друге місце в українському телевізійному талант-шоу.
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У центрі патріотичного виховання ім. Степана Бандери в Івано-Франківську створять пантеон героїв АТО
29 січня, 15:31
Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради започаткував створення Пантеону Героїв на базі міського центру патріотичного виховання ім. Степана Бандери.
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У Івано-Франківську "Urban Space100" підтримав ще сім проектів розвитку міста
29 січня, 14:25
28 січня, відбулися чергові загальні збори, де співзасновники громадського ресторану Urban Space 100 виконували одну з його місій.
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Благодійний музичний вечір на підтримку Залучанського інтернату влаштують у Івано-Франківську
29 січня, 13:18
Благодійний музичний вечір відбудеться 17 лютого о 19 годині в закладі «Biblioteka Pub» на вулиці Січових стрільців, 10. Збиратимуть кошти для Залучанського дитячого будинку-інтернату.
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Прикарпатські правоохоронці сьогодні знову вирушили до зони АТО (фото)
29 січня, 12:43, 4 коментарі
Сьогодні, 29січня, в Івано-Франківську бійці батальйону “Івано-Франківськ” вирушили у зону АТО.
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Івано-франківцям покажуть фільм про веломандрівку Україною людей з вадами зору
29 січня, 12:11
Наступної неділі, 5 лютого, о 15 годині в ресторані Urban Space 100 відбудеться прем’єра документального фільму «Я БАЧУ» режисерки Ольги Фразе-Фразенко.
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Сьогодні на Прикарпатті очікується сильний туман, а завтра - ожеледиця
29 січня, 11:32, 4 коментарі
Сьогодні на Прикарпатті очікується сильний туман, а завтра - ожеледиця
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В районі аеропорту горів особняк
29 січня, 11:09, 1 коментар
В районі аеропорту горів особняк
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На Короля Данила горів житловий будинок
29 січня, 10:17
На Короля Данила горів житловий будинок
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Прикарпатські рятувальники пильнують любителів зимової риболовлі
29 січня, 9:24, 1 коментар
Прикарпатські рятувальники пильнують любителів зимової риболовлі
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Як цікаво провести сьогоднішній день у Івано-Франківську
29 січня, 9:03, 6 коментарів
Що цікавого сьогодні у Івано-Франківську? 29.01.2017
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Сьогодні відзначаємо дату:
29 січня, 8:50
29 січня – День пам’яті учасників битви під Крутами;
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В Івано-Франківську горів гараж із автомобілем усередині
29 січня, 8:36
В Івано-Франківську горів гараж із автомобілем усередині
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Цьогоріч для реабілітації прикарпатських бійців АТО виділили на 51% більше путівок
29 січня, 0:14, 5 коментарів
Відбулася спільна нарада департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації та виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування.
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Не так сталося, як гадалося: чотири нездійсненні проекти архітектури Станиславова (фото)
28 січня, 23:21, 1 коментар
Ця стаття — про нездійснені проекти, здебільшого архітектурні, які стосувалися Станиславова. Зрозуміло, що їх було значно більше, тому ми обрали найбільш цікаві та значущі. Деякі нереалізовані задуми дуже шкода, втім, були й такі, що не дай Боже…
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«Вікі любить Землю 2016»: світлини обсерваторії у Верховинському районі були відзначені на престижному конкурсі (фото)
28 січня, 22:33, 1 коментар
Літнє та зимове фото обсерваторії на вершині гори Піп Іван, що у Верховинському районі Івано-Франківської області, увійшли до топ-15 переможців конкурсу «Вікі любить Землю 2016».
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У Івано-Франківську відбудеться прем'єра фільму "Воїни духу"
28 січня, 21:42, 3 коментарі
31 січня в Івано-Франківську відбудеться прем'єра фільму "Воїни духу".
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Війт Ямниці присоромив прикарпатських журналістів, котрі поспішили звинуватити його у хабарництві
28 січня, 21:13, 15 коментарів
Сьогодні, 28 січня, на сторінці у Фейсбук сільський голова Ямниці Микола Зелінський, якого нещодавно затримали на хабарі, зробив допис, де йдеться, що час пройде і все розставить на свої місця, а журналістам буде соромно за свої публікації.
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У мережу виклали захоплююче відео нічного Івано-Франківська (відео)
28 січня, 20:56, 1 коментар
У мережу виклали захоплююче відео нічного Івано-Франківська
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В Івано-Франківську учасники АТО організували турнір з волейболу серед дівчат (фото)
28 січня, 20:36, 1 коментар
Вчора, 27 січня, в приміщенні школи №5 відбувся фінал чотирьох змагань з волейболу на Кубок ГО "Обласна спілка учасників АТО" серед дівчат загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківська.
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На Прикарпатті у школі олімпійського резерву, де готують кульових стрільців, закінчились патрони (відео)
28 січня, 19:52, 4 коментарі
Проблеми з оснащенням в Рогатинській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву не дають можливості підготувати чемпіонів до змагань.