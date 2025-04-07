8 водіїв з ознаками сп’яніння виявили патрульні франківська за вихідні

Вісьмох водіїв з ознаками сп’яніння виявили франківські патрульні за вихідні.
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Про це пише Правда з посиланням на сторінку Патрульної поліції Івано-Франківської області.
На усіх водіїв поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування транспортними засобами.