ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
8 водіїв з ознаками сп’яніння виявили патрульні франківська за вихідні
Диван на коліщатках в темній вітальні

8 водіїв з ознаками сп’яніння виявили патрульні франківська за вихідні

Автор: Олег Мамчур
07/04/2025 22:12
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Вісьмох водіїв з ознаками сп’яніння виявили франківські патрульні за вихідні.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на сторінку Патрульної поліції Івано-Франківської області.

На усіх водіїв поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування транспортними засобами.