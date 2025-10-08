Мистецтво – міст, що поєднує минуле й сучасність”: Франківців кличуть на виставку “Крим і Карпати. Традиції і сучасність” (ФОТО)

11 жовтня в Івано-Франківській ратуші в рамках презентації мультимедійного проєкту «Крим і Карпати. Традиції і сучасність», відкриють виставку колекції авторських робіт художника-кераміста Сергія Дутки та кримськотатарської художниці Тензілє Топалової. Окрім цього відбудеться прем’єра документального фільму, який є візуальним літописом проєкту.

Про це пише “Галка“.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

«Крим і Карпати. Традиції і сучасність» – це мультимедійний проєкт, який створюється за підтримки Українського культурного фонду. Він об’єднує двох митців — художника-кераміста з міста Косів та кримськотатарську художницю. Через глину та живопис вони створюють мистецький діалог між двома регіонами, традиції яких мають глибоке історичне коріння, але дуже різний досвід тяглості. Таким чином народжується візуальний діалог про пам’ять, втрату, силу, спадок та уявлення про майбутнє.

Організатори зазначають, що на виставці будуть представлені арт-об’єкти, що символізують єдність та відновлення. Колекція є потужним свідченням здатності мистецтва зцілювати рани історії, будувати мости між поколіннями та культурами. Кожна робота – це вікно у світ традицій та особистих переживань митців.

«Як оптичні лінзи заломлюють світло, так само і митці пропускаючи через свою призму історію, культуру, емоції, транслюють їх щоб донести певні меседжі. Участь у цьому проєкті важлива тим, що дає можливість розповісти про те, у що вірю, про те, що болить, про те, що важливо для мене» – коментує мисткиня Тензілє Топалова.