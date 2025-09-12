 Найкращі школи Івано-Франківська й області — рейтинг шкіл за результатами НМТ 2025

Освітній портал Education.ua сформував новий рейтинг шкіл України на основі офіційних результатів національного мультипредметного тесту 2025 року. У рейтингу представлено 6560 шкіл, зокрема 295 шкіл Івано-Франківської області.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

До рейтингу потрапили школи, які мають 11 клас, або ж третій рівень повної загальної середньої освіти, випускники якого складали НМТ 2025.

Найкращою школою Івано-Франківської області виявився Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради, середній бал випускника школи на НМТ 2025 — 174,27.

Сподіваємось, цей рейтинг буде корисним для підготовки ваших новин і статей. Адже для шкіл це маркер успіху в підготовці до вступу до закладів вищої освіти та загального рівня освіти, а для батьків школярів — можливість обрати найкращу школу.