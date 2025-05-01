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Диван на коліщатках в темній вітальні

Перестало битися серце захисника з Городенківщини Гурака Ігоря

Автор: Оксана Марушкевич
01/05/2025 17:37
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27 квітня 2025 року перебуваючи на військовій службі внаслідок захворювання в інсультному відділенні міської клінічної лікарні міста Дніпро помер командир міномету, мінометного розрахунку, мінометного взводу, мінометної батареї, механізованого батальйону військової частини А5001 солдат Гурак Ігор Ярославович 17.06.1993 року народження, мешканець села Незвисько.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду

Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.

“В ці скорботні дні Городенківська громада співчуває родині Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи.

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Схиляємо голову в глибокій скорботі.

На жаль, словами важко загоїти у серці болючу рану втрати”, – йдеться у дописі.

Сьогодні планується зустріч Героя, про час зустрічі повідомлять додатково.