Понад 350 сортів квітів: в Івано-Франківську стартувала виставка півоній події Прикарпаття

Уже втретє Івано-Франківськ приймає яскраву квіткову подію, що захоплює своєю красою і розмаїттям.

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Цьогоріч на виставці представлено понад 350 сортів півоній — від класичних білих і рожевих до рідкісних, майже екзотичних відтінків. Виставка обіцяє не лише естетичне задоволення, а й надихає відвідувачів поринути у світ природи і гармонії, пише Місто.

«З кожним роком масштаби нашої виставки зростають і це не може не тішити. Приємно, що кількість учасників збільшується. Якщо минулого року їх було лише 19, то цього року – 31 учасник із Дніпра, Харкова, Одеса, Тернопіль, Закарпаття, Київщини, Миколаївщини і звичайно Іван-Франківщина. Кожна квітка по-своєму особлива, якщо одна вражає кольором, то інша – запахом”, – розповідає співорганізатор виставки Олена Яцинович.

“Погода знову з нами жартувала, якщо минулого року було настільки жарко, що ми зберігали квіти в холодильниках, то цьогоріч навпаки – було надзвичайно холодно. Але пощастило, що в Дніпрі, Харкові було дуже спекотно, тому багато квітів привезли саме звідти. Але, все-таки, погода нас потішила, і вже вчора півонії почали розкривати свої красиві “обличчя”, тому сьогодні ми маємо змогу бачити ось таку кількість квітів”, – додає Олена Яцинович.

Юлія Філон, колекціонерка півоній з Київської області, вирощує квіти більше 15 років. У колекції має понад 820 сортів, та вже 6 років займаюся вирощуванням і селекцією власних півоній. Вона розповідає, що це квітка достатку, багатства, краси. І колись у Китаї вважали, якщо в домі є картина з півонією, або ця квітка росте в саду, дівчина буде щасливою, красивою і багатою.

“Півонія – це квітка мого дитинства. Я виросла в селі, де вони заполоняли всі подвірʼя. Я закохувалася в неї і ця квітка зі мною впродовж життя. Виводити нові сорти важко. Така робота потребує спеціальних знань, відповідної погоди і достатньої кількості тих сортів, які потрібні для нового виду. Коли півонія починає розквітати, ми збираємо пилок і обпилюємо інші сорти півоній. Це все праця бджілок або людських рук. У вазах півонія стоїть до 10 і більше діб, якщо правильно робити зріз, міняти воду і доглядати. А також, як і будь-яка квітка, вона не любить прямого сонячного проміння”, – додає учасниця заходу.

Окрім естетичної, виставка традиційно має і благодійну мету. Цьогоріч кошти збирають на потреби Збройних Сил України, а частину грошей передадуть на лікування маленького франківця – Максима Цуцмана.

Також цього разу з допомогою відвідувачів планують визначити найкрасивішу квітку третьої виставки півоній – «Королеву цьогорічного балу”.