Сьогодні Івано-Франківська громада попрощається з 34-річним воїном Володимиром Зіньком

11 лютого в Будинку смутку міста Івано-Франківськ відбулась панахида за полеглим воїном Володимиром Зіньком.

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“Боксік” був воїном 128 бригади. Воював в зоні АТО у 2014-2015 рік, пише Правда.іф.

Про загибель 34-річного воїна стало відомо 10 лютого. У ніч на 11 лютого о 4 годині тіло Володимира на щиті повернули до Івано-Франківська.

Сьогодні, 12 лютого о 14 годині, розпочнеться чин похорону захисника.

Поховають Володимира Зінька на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.