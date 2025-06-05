Відкриття магазину під час Дня жалоби: гучний скандал у Надвірній

Набирає обертів в інтернеті гучний скандал у Надвірній, що на Івано-Франківщині. У той самий день, коли громада прощалась із загиблим на війні захисником, у місті “з веселою музикою і натовпом” відкривали магазин Mospan.

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Інцидент викликав суспільний резонанс – мешканці громади вимагають пояснень від місцевої влади та власника магазину, а також написали звернення до Національної ради, пише Правда.іф з посиланням на Лілію Кравченко

“Сьогодні в Надвірній — день скорботи. Місто прощалося з Героєм, який віддав своє життя за Україну. Траурна колона проїжджала містом. Люди зупинялися, ставали на коліна. Сльози. Молитви. Тиша. Але не на всіх вулицях. Бо в цей самий час — на іншій вулиці Надвірної — відбувався гучний “двіж” з музикою, натовпом і посмішками. Святкували відкриття магазину Mospan”, – пише громадська активістка.

За її словами, власник магазину Сергій Моспан сам хизувався у соцмережах і публічно заявляв, що “мер йому дзвонив”, “все узгоджено з владою”, “приїжджала поліція”:

“Приїжджала поліція, приїжджало телебачення, дзвонив мер, було сотні людей”.

Відео можете переглянути у коментарях під дописом.

Чи була міська влада повідомлена про проведення цього заходу в офіційно оголошений День жалоби, чи отримував власник магазину погодження для його відкриття, наразі невідомо. І якщо це все дійсно відбувалося у правовому полі — чому немає жодного публічного коментаря?

Як стверджує Лілія Кравченко, на відкритті Mospan були присутні місцеві блогери, котрі також “публікували щасливі моменти”: