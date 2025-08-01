Воїн, який втратив на війні три кінцівки, одружився у Франківську. ВІДЕО

30 липня 2025 року ветеран російсько-української війни, журналіст та громадський діяч з Івано-Франківська Максим Веприк одружився з коханою Наталею Павликівською. Пара разом уже 5 років, а тепер їхні стосунки офіційно скріплені шлюбом.

Фото та відео з весілля Максим опублікував на своїй сторінці у соцмережі, де їх уже активно поширюють друзі та підписники, пише ПІК

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Що відомо про Макса Веприка?

Максим Веприк — відомий на Прикарпатті журналіст і ветеран. У лютому 2022 року він добровільно став на захист України, служив мінометником у 109‑му окремому гірсько‑штурмовому батальйоні 10‑ї окремої гірсько‑штурмової бригади «Едельвейс».

Брав участь у визволенні Київщини, воював на Донеччині.

У січні 2023 року під час бойового завдання отримав важке поранення — втратив обидві ноги та ліву руку. Після численних операцій та тривалої реабілітації повернувся до активного життя. Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом «За мужність» III ступеня.

Сьогодні Максим працює у Івано-Франківській районній державній адміністрації, займається інформаційною роботою та активно виступає на освітніх заходах, розповідаючи про культуру спілкування з ветеранами.

Він неодноразово підкреслював, що ветерани не потребують жалю — їм важливі повага, розуміння та підтримка суспільства.

Одруження Максима та Нателею — це історія про любов і вірність, яка долає будь-які випробування. Навіть найважчі обставини війни не зламали їхніх почуттів, а навпаки — зробили їх ще міцнішими.