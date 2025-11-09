10 тонн російських книжок — у макулатуру: калуські волонтерки перетворюють папір на дрони (ФОТО)

У Калуському районі стартувала ініціатива, яка перетворює старі російськомовні книжки на ресурс для фронту. Місцеві мешканці принесли близько десяти тонн друкованої продукції, а спільнота “Калуські бджілки” передала її на макулатуру — виручені кошти підуть на закупівлю дронів.

Волонтерки організації Лілія Микитин та Марія Андреїв почали збирати російську літературу у 2023 році. Відтоді провели пʼять зборів. Усі зібрані книжки вони передали на макулатуру, а за гроші, які отримали з переробки, закупили деталі для дронів, повідомляє “Суспільне”.

“Приберімо не лише пил до Великодня, а й російськомовні книжки”. І люди понесли їх пачками”

Перший збір російської літератури волонтерки організували у червні 2023 року. Акцію започаткували після того, як сестра Марії Андреїв розповіла їй про схожу ініціативу в інших містах.

“Я тоді подумала: ми — звичайні люди, але ж можемо спробувати. Написала пост: “Приберімо не лише пил до Великодня, а й російськомовні книжки”. І люди понесли їх пачками”, — каже Марія Андреїв.

Зі слів Лілії Микитин, за кілька тижнів жителі Калуського району принесли приблизно три тони російськомовних книг, журналів та зошитів. Їх віддали на переробку й отримали дев’ять тисяч гривень, за які згодом закупили деталі для дронів.

“Хтось приносить кілька кілограмів, хтось — цілу бібліотеку”

Місцеві жителі приносять літературу у приміщення спільноти “Калуські бджілки”. Також волонтерки їздять у довколишні села й там збирають російські книги.

Зі слів Марії Андреїв, люди охоче віддають російськомовні видання, старі журнали чи підручники, адже для багатьох — це спосіб і прибрати, і зробити добру справу.

“Люди нам кажуть: “О, все, слава Богу, одну частину сміття я вже вивезла з хати”. Потім ми пишемо у Facebook, скільки кілограмів здали, щоб усі бачили, що їхні зусилля не марні”, — розповідає волонтерка Марія Андреїв.

Зібрані видання зберігають у неї в гаражі.

“Хтось приносить кілька кілограмів, хтось — цілу бібліотеку. Ми приймаємо все: книги, журнали, зошити. Це — дрібниці, але з них складається велика справа”, — каже Марія Андреїв.

Зі слів Лілії Микитин, коли накопичується приблизно півтори тонни книг, їх здають у пункт прийому макулатури. Місцевий підприємець приймає в них все за вищою ціною, ніж зазвичай, бо знає, що гроші спрямують на допомогу військовим.

“За півтори тонни виходить ціле крило до дрона”

З 2023 року волонтерки п’ять разів здавали на макулатуру російськомовну літературу. Зазвичай за один збір вдається отримати 5–6 тисяч гривень. За гроші, які отримують з переробки, закуповують деталі для дронів.

“Здається, що це небагато, але коли порахувати — з півтори тонни виходить ціле крило до дрона”, — пояснює Марія Андреїв.

Лілія Микитин додає:

“Ми замовляємо комплектуючі, батареї, камери — усе в Китаї. Потім волонтери з технічним досвідом збирають дрон. Це — довгий процес, але кожен політ такого БпЛА — це спільна перемога багатьох людей”.

Волонтерки кажуть, зараз активність людей трохи зменшилася — більшість уже розчистила полиці від старих російських книжок.

У спільноті просять калушан приносити не лише російськомовну літературу, а й інші книги, зошити, коробки, картон — усе, що можна здати на макулатуру.