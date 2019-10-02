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Четвер, 23 Грудня, 2021
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АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

Другий у світі: у Франківську відкриють Музей засновнику і Провіднику ОУН Євгену Коновальцю
Суспільство

Другий у світі: у Франківську відкриють Музей засновнику і Провіднику ОУН Євгену Коновальцю

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Другий у світі Музей засновнику і Провіднику ОУН Євгену Коновальцю незабаром відкриють в Івано-Франківську. Про це у мережі повідомив директор...
У Бурштинське водосховище запустили майже 300 тисяч рибин ФОТО
Суспільство

У Бурштинське водосховище запустили майже 300 тисяч рибин ФОТО

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21 грудня 2021 року відбулося планове зарибнення Бурштинського водосховища, пише Галичина. «Вселення здійснювалось за рахунок коштів користувача водних біоресурсів (ТзОВ...
Вища рада правосуддя звільнила суддю Івано-Франківського апеляційного суду

Вища рада правосуддя звільнила суддю Івано-Франківського апеляційного суду

В Івано-Франківську презентували унікальне Мазепинське Євангеліє ФОТОРЕПОРТАЖ

В Івано-Франківську презентували унікальне Мазепинське Євангеліє ФОТОРЕПОРТАЖ

Стало відомо, коли Укрзалізниця запустить “Буковельський експрес”

Стало відомо, коли Укрзалізниця запустить “Буковельський експрес”

На Франківщині оголосили лауреатів та переможців туристичної премії

На Франківщині оголосили лауреатів та переможців туристичної премії

Відомо, скільки прикарпатців боргують за електроенергію

Відомо, скільки прикарпатців боргують за електроенергію

Єдиний в Україні: на Прикарпатті встановили вертеп із сіна ФОТО

Єдиний в Україні: на Прикарпатті встановили вертеп із сіна ФОТО

Франківська міськрада виступила за ухвалення закону про право на самозахист та легалізацію вогнепальної зброї

Франківська міськрада виступила за ухвалення закону про право на самозахист та легалізацію вогнепальної зброї

Оперували дванадцять годин: прикарпатські медики зробили одну з найскладніших операцій цього року ФОТО

Оперували дванадцять годин: прикарпатські медики зробили одну з найскладніших операцій цього року ФОТО

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ФОТОРЕПОРТАЖІ

В Івано-Франківську презентували унікальне Мазепинське Євангеліє ФОТОРЕПОРТАЖ

В Івано-Франківську презентували унікальне Мазепинське Євангеліє ФОТОРЕПОРТАЖ

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Сьогодні, 23 грудня, у Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.Франка відбулася презентація факсимільного видання Мазепинського Євангелія. Презентував книгу Надзвичайний і Повноважний Посол України...
У Франківську п’яний водій на "BMW" вгатився в інше авто та втік з місця ДТП ФОТО

У Франківську п’яний водій на “BMW” вгатився в інше авто та втік з місця...

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Сьогодні, 23 грудня, вночі патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Вовчинецькій. “Заявник повідомив: водій на автомобілі BMW вчинив ДТП з його автомобілем Volkswagen та поїхав з...
Черговий конфуз «слуги» Миколи Тищенка ФОТО, ВІДЕО

Черговий конфуз «слуги» Миколи Тищенка ФОТО, ВІДЕО

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«Давайте подивимося в небо, разом заплющимо очі і помахаємо» – запропонував Тищенко Народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко знову потрапив у черговий конфуз під час...
Винуватця смертельної автотрощі на Надрічній взяли від варту ФОТО

Винуватця смертельної автотрощі на Надрічній взяли від варту ФОТО

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Прокуратура повідомила про підозру винуватцю смертельної ДТП на вулиці Надрічна в Івано-Франківську, в якій загинув іноземець. Про це інформує Івано-Франківська окружна прокуратура. Зокрема, повідомили про підозру 26-річному...
Сотні людей зібрались на акцію протесту під резиденцією Зеленського в Гуті ФОТО

Сотні людей зібрались на акцію протесту під резиденцією Зеленського в Гуті ФОТО

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Сьогодні під Державною резиденцією на Прикарпатті близько 200 активістів зібрались на мирну акцію протесту проти політичних репресій в країні. Основний посил мирної акції протесту – “Офіс Президента...
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Здоровим бути модно. 10 порад від франківського лікаря, які дозволять завжди...

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7 квітня відзначають Всесвітній день здоров’я. Пропонуємо 10 порад, як бути здоровим від головного лікаря івано-франківського КЗ «Міська поліклініка №5» Ольги Савчук. Ольга Савчук: Розпочніть...
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Прикарпатський лікар розповів, чому навіть здорова людина у 30 років має...

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У власності голови Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля з нерухомості — тільки...

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Студенти ІФНМУ відвідали музеї Івано-Франківська (фото)

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Фоторепортаж
У четвер 10 жовтня студенти 18 групи 2 курсу Івано-Франківського національного медичного університету разом зі своїм куратором доцентом Юрієм Чопиком відвідали кілька музеїв Івано-Франківська. Почали...

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