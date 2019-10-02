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Другий у світі: у Франківську відкриють Музей засновнику і Провіднику ОУН Євгену Коновальцю
Другий у світі Музей засновнику і Провіднику ОУН Євгену Коновальцю незабаром відкриють в Івано-Франківську. Про це у мережі повідомив директор...
У Бурштинське водосховище запустили майже 300 тисяч рибин ФОТО
21 грудня 2021 року відбулося планове зарибнення Бурштинського водосховища, пише Галичина. «Вселення здійснювалось за рахунок коштів користувача водних біоресурсів (ТзОВ...
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За наркозлочини франківець проведе 6 років за ґратами
Окружна прокуратура міста Івано-Франківська підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 29-річного місцевого жителя, який вчинив злочини у сфері обігу наркотичних засобів (ч.1,2 ст....
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В Івано-Франківську презентували унікальне Мазепинське Євангеліє ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 23 грудня, у Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І.Франка відбулася презентація факсимільного видання Мазепинського Євангелія. Презентував книгу Надзвичайний і Повноважний Посол України...
У Франківську п’яний водій на “BMW” вгатився в інше авто та втік з місця...
Сьогодні, 23 грудня, вночі патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Вовчинецькій. “Заявник повідомив: водій на автомобілі BMW вчинив ДТП з його автомобілем Volkswagen та поїхав з...
Черговий конфуз «слуги» Миколи Тищенка ФОТО, ВІДЕО
«Давайте подивимося в небо, разом заплющимо очі і помахаємо» – запропонував Тищенко Народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко знову потрапив у черговий конфуз під час...
Винуватця смертельної автотрощі на Надрічній взяли від варту ФОТО
Прокуратура повідомила про підозру винуватцю смертельної ДТП на вулиці Надрічна в Івано-Франківську, в якій загинув іноземець. Про це інформує Івано-Франківська окружна прокуратура. Зокрема, повідомили про підозру 26-річному...
Сотні людей зібрались на акцію протесту під резиденцією Зеленського в Гуті ФОТО
Сьогодні під Державною резиденцією на Прикарпатті близько 200 активістів зібрались на мирну акцію протесту проти політичних репресій в країні. Основний посил мирної акції протесту – “Офіс Президента...
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Здоровим бути модно. 10 порад від франківського лікаря, які дозволять завжди...
7 квітня відзначають Всесвітній день здоров’я. Пропонуємо 10 порад, як бути здоровим від головного лікаря івано-франківського КЗ «Міська поліклініка №5» Ольги Савчук. Ольга Савчук: Розпочніть...
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Студенти ІФНМУ відвідали музеї Івано-Франківська (фото)
У четвер 10 жовтня студенти 18 групи 2 курсу Івано-Франківського національного медичного університету разом зі своїм куратором доцентом Юрієм Чопиком відвідали кілька музеїв Івано-Франківська. Почали...