18 травня у Франківську – Козацьке барбекю з шеф-кухарем Дарвіном Седеньо!

У неділю, 18 травня, Містечко Козацьке в Івано-Франківську перетвориться на справжню фортецю доброго настрою, музики та українських смаколиків. Vertical development запрошує мешканців міста на “Козацьке барбекю” — святкування, де сучасність зустрічається з традицією.

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У програмі — все, що люблять справжні козаки й козачки: смачна їжа, веселі забави, жива музика, дитячі розваги та, звісно, благодійний збір для наших захисників.

Серцем свята стане козацький стіл від зіркового шеф-кухаря Дарвіна Седеньо — еквадорця, який закохався в Україну і готує так, що за вуха не відтягнеш!

Для Дарвіна Україна стала другою Батьківщиною, тут він знайшов свою любов, виховує двох дітей і вдосконалює себе як професіонала. Працював в ресторанах Лондону Aubergine Restaurant під керівництвом Гордона Рамзі, La Vigna, G & G Restaurants, Restaurante Sabbia.

Цього року на “Козацькому барбекю” розпалять не тільки вогнище, а й справжні кулінарні пристрасті! Адже о 18:00 на вас чекає БИТВА ЗА ЗВАННЯ “ҐАЗДИНІ РОКУ” — конкурс, у якому сковорідки гримлять, а рецепти передаються поглядом.

Всі страви проднгустує Дарвін Седеньо, оцінюватиме не лише смак, а й подачу, креативність і козацький дух. Переможниця отримає почесне звання “Ґаздиня року” та подарунки від організаторів!

Хочете взяти участь? Пишіть Vertical development у соцмережах або ж заповнюйте АНКЕТУ. Місця обмежені, а слава ґаздині — одна!

У меню козацького свята — бограч, банош, шашлик, козацький куліш та картопля по-козацьки. Все це — під живий супровід гурту “По Цимбалах”, чия енергія змусить танцювати навіть найсерйозніших.

А ще будуть:

Батл з поїдання вареників — переможець отримає почесне звання “Отаман вечора”

Перетягування канату між під’їздами — визначать найсильніших у дворі

Активності для дітей: аніматори, квести, аквагрим, солодка вата й повітряні кульки

Розіграші призів і подарунків — за участь в активностях і конкурсах

ДРЕС-КОД – вишиванка. Бо де ще, як не на такому святі, можна показати свою красу й гордість за українські традиції?

Крім смачних і веселих моментів, організатори не забувають про головне — вдячність нашим захисникам.Протягом усього заходу триватиме благодійний збір на ЗСУ. Бо справжнє козацтво – це не лише шабля і пісня, а й допомога побратимам!

Де? вул. Фортечна, 2 (у дворі будинків № 10–13 ЖК Містечко Козацьке)

Коли? 18 травня, 15:00–20:00

Хто? Всі охочі до радості, смакоти й добрих справ

Не пропустіть свято, яке зберігає українську душу і об’єднує громаду! Приходьте з друзями, родиною, дітьми — буде гаряче, гучно і по-доброму смачно.