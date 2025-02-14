Мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця: прогноз погоди на Прикарпатті 14 лютого

Синоптики прогнозують 14 лютого на Івано-Франківщині та в обласному центрі хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Вітер північно-західний, 5-10/с

Температура повітря

По місту: вночі 2-4° морозу, вдень 2-4°тепла.

По області: вночі 1-6 °морозу , вдень 0-5 ° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 3-8 °морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу

Видимість на автошляхах 2-4км.