Мораторій на висотне будівництво в центрі Франківська: містяни зібрали необхідну кількість підписів

Мешканці Івано-Франківська зібрали 250 підписів під зверненням до міської влади з вимогою обмежити висотну забудову в центральній частині міста.

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Про це пише “Галка” з посиланням на сайт електронних петицій.

Цією петицією франківці просять:

запровадити мораторій на будівництво нових будинків у межах історичного центру;

обмежити забудову на інших територіях центральної частини міста до 5 поверхів і не більше 20 метрів у висоту;

створити захисну зону радіусом 1000 метрів довкола центру, у якій заборонити будівництво вище 9 поверхів (30 метрів).

Як писала “Галка”, петицію створив франківський військовий Степан Гавриленко у відповідь на те, що у центрі Франківська хочуть звести квартал з багатоповерхівками, ТРЦ та підземними паркінгами. Військовослужбовець наголошує, що безконтрольна забудова шкодить архітектурному вигляду міста, перевантажує інфраструктуру та загрожує комфортному життю мешканців.

Тепер, згідно з процедурою, це звернення мають розглянути у міській раді.