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2 літаки та майже 1000 орків втратили окупанти за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

2 літаки та майже 1000 орків втратили окупанти за минулу добу

Автор: Ігор Василик
10/06/2025 07:49
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 10.06.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 998080 (+960) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10919 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22768 (+9) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28982 (+48) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1412 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 416 (+2) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 40057 (+239),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3330 (+15),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 51455 (+107) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3912 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!