5 лучших наборов LEGO, которые остаются популярными годами

LEGO — не просто конструктор, это источник вдохновения и веселья для людей разного возраста, в том числе детей. За долгое время существования бренда появилось множество культовых наборов, которые стали настоящими хитами и не теряют своей актуальности. Кроме того, каждый год датская компания радует нас новыми релизами, но есть конструкторы, которые стабильно остаются в топе продаж.

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Где же найти самые популярные и востребованные наборы? На сайте Будинок іграшок Лего https://bi.ua/rus/brands/lego/ есть широкий ассортимент конструкторов для разного возраста и интересов.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию самые интересные наборы, которые любят и дети, и взрослые.

Лучшие наборы из коллекции Лего

Если вы хотите порадовать любителя конструкторов, обратите внимание на следующие варианты:

1. LEGO Friends Замковый отель «Ночевка и завтрак»

Серия LEGO Friends создана для детей, которые любят сюжетные игры и атмосферные локации. «Ночевка и завтрак» — уютный отель в стиле старинного замка, с которым так интересно играть с друзьями.

Этот набор отличается богатой детализацией: внутри уютные номера, зона для завтраков, балкон с великолепным видом и даже таинственная мансарда. Персонажи могут наслаждаться отдыхом, устраивать вечеринки или исследовать тайны старого замка.

2. LEGO City Пожарная машина

Серия LEGO City уже много лет остается одной из любимых среди детей, поскольку она воссоздает реалистичный городской мир с техникой, зданиями и героями. Пожарная машина — классический набор, который позволяет почувствовать себя настоящим спасателем.

Спецтехника оснащена всем необходимым для борьбы с огнем: выдвижной лестницей, шлангом, водометом и другими подручными инструментами.

3. LEGO Harry Potter Замок Хогвартс

LEGO Harry Potter — серия, которая переносит поклонников в волшебный мир Гарри Поттера. Замок Хогвартс — один из самых масштабных и детализированных наборов, посвященных знаменитой школе магии.

Этот грандиозный конструктор включает более 6000 деталей и передает атмосферу любимых фильмов. Внутри замка можно найти Большой зал с парящими свечами, кабинет Дамблдора, класс зельеварения и прочие локации.

4. LEGO Marvel Фигурка Железного Человека-Паука

Супергеройские наборы LEGO Marvel неизменно пользуются популярностью среди фанатов комиксов. Iron Spider — уникальный конструктор, который позволяет собрать детализированную подвижную модель персонажа.

Фигурка выполнена в фирменном костюме Тони Старка с дополнительными механическими лапами. Благодаря подвижным суставам персонаж можно ставить в разные динамичные позы, что делает его не только интересной игрушкой, но и отличной коллекционной моделью.

5. Конструктор LEGO Technic Ford GT 2022

LEGO Technic — серия, созданная для настоящих фанатов инженерии и автомобилей. Один из самых впечатляющих наборов — Ford GT 2022. Он покоряет своей детализацией и реалистичностью. Это настоящий подарок для юных автолюбителей и взрослых коллекционеров.