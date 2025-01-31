Архітектура та енергетика: в ІФНТУНГ затвердили створення нових факультетів

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) затвердили низку змін до навчального процесу.

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Зокрема, у структурі університету з’явиться новий інститут та нові факультети, повідомляють у пресслужбі ІФНТУНГ.

Так, в університеті тепер діятиме факультет автоматизації та енергетики.

У його складі працюватимуть кафедра електричної інженерії, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та кафедра інформаційно-вимірювальних технологій та енергетичного менеджменту, які перейдуть з інших факультетів та інститутів.

Також, як повідомляли раніше, до складу університету увійшла Донбаська національна академія будівництва і архітектури. Тож тепер в ІФНТУНГ функціонуватиме Інститут архітектури та будівництва. Там працюватимуть кафедра архітектури і дизайну, кафедра архітектури будівель і споруд та містобудування, кафедра будівництва, кафедра будівельних конструкцій, будівель та споруд (ДонНАБА), кафедра інженерних мереж (ДонНАБА), кафедра будівельної техніки та механізації будівництва (ДонНАБА), кафедра економіки і управління в будівництві (на базі кафедри економіки та кафедри менеджменту ДонНАБА), кафедра геодезії.

У цьому ж інституті створять Навчально-дослідницький центр, до якого переходять навчально-наукові лабораторії ДонНАБА. А це і художня майстерня, і навчально-наукові лабораторії: «Механік», геодезії та картографії, інженерних вимірювань, випробувань та метрології, зварювання, виробництва БК та М, міського господарства та будівництва і також навчально-наукова лабораторія досліджень.

Всі ці зміни стартують уже 1 травня цього року. А здобувачів освіти переведуть у новостворені факультет та інститут і вони зможуть завершити навчання в нових структурних підрозділах.

Крім того, на вченій раді затвердили нові освітні програми для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня – «Підприємництво та менеджмент стартапів» і «Торгівля та комерційна логістика». А також магістерського рівня – «Машини та обладнання нафтогазових і суміжних технологій».