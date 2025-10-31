У ніч на 31 жовтня дрони атакували енергетичні об’єкти в трьох регіонах росії.

Про удари повідомляють російські Telegram-канали із посиланням на місцевих жителів, а також атаки частково підтверджують посадовці.

Зокрема Shot інформує, що впродовж ночі 31 жовтня росіяни чули вибухи та звуки роботи ППО в Орлі, Ярославлі та Владимирі.

За даними Telegram-каналу Astra, один з ударів по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) в Орлі припав по відкритому розподільчому пристрою, після чого у місті зникло світло.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков о 2:00 ночі за місцевим часом повідомляв, що уламки збитого безпілотника впали на території ТЕЦ міста Орла, що спричинило пошкодження обладнання електропостачання.

“Постраждалих та займання на об’єкті немає, на місці події перебувають співробітники спеціальних служб… Електропостачання практично повністю відновлене”, — йшлося у його дописі.

Згодом посадовець заявив, що через атаку у кількох районах міста обмежать постачання тепла та гарячої води, пообіцявши, що відновлювальні роботи “будуть завершені до ночі”.

У Владимирі після удару БПЛА розпочалася пожежа на електропідстанції “Владімірская”.

Як заявляв очільник Володимирської області Олександр Авдєєв, “противником скоєна атака на інфраструктуру поблизу міста”.

“Всі системи в нинішній момент функціонують в штатному режимі. Спеціалісти працюють на місці”, — казав він.

В Ярославлі під час атаки закривали місцевий аеропорт, а губернатор області Михайло Євраєв підтверджував атаку. Проте деталей щодо наслідків посадовець не наводив.