На Прикарпатті ветерани та їхні родини все частіше обирають підприємництво для реабілітації та повернення до звичайного життя після війни.

Від початку року 110 учасників бойових дій та членів їхніх родин вже отримали гранти на відкриття або розвиток власного бізнесу. Серед них — 59 ветеранів і 51 дружина захисників, пише Бліц-Інфо.

Завдяки цим ініціативам у різних громадах області буде створено понад дві сотні нових робочих місць у найрізноманітніших галузях економіки — від виробництва та сфери послуг до сільського господарства.

«Для багатьох ветеранів власна справа — це не лише економічна стабільність, а й спосіб адаптації, повернення до мирного життя та реалізації накопиченого досвіду», — зазначають в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості.

Нагадаємо, отримати ветеранський грант можуть громадяни України — фізичні особи або підприємці, які мають статус учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також члени їхніх сімей. Програма також охоплює родини загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Докладніше про умови участі можна дізнатися за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/people/ubd

Якщо ви маєте бізнес-ідею і прагнете реалізувати її — фахівці служби зайнятості готові допомогти з консультацією, підготовкою бізнес-плану та поданням заявки.