Бойовий автомобіль згорів у тилу: у Франківську волонтери збирають на новий і розігрують унікальну карту

Машину знищила ракета, коли вона перебувала на ремонті після фронтових виїздів в Івано-Франківську.

Внаслідок ракетного удару по Івано-Франківську 21 липня постраждала станція техобслуговування, де на ремонті перебував бойовий автомобіль 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Автомобіль згорів.

Машина, що пройшла Бахмут, Донецьк і Суми, була для бійців не просто транспортом, а мобільним укриттям і штабом.

Тепер підрозділ терміново потребує нового авто.



Щоб зібрати необхідні 350 тисяч гривень, волонтери запустили ініціативу «дружніх банок» — індивідуальних мінізборів по 20 тисяч гривень. До проєкту вже долучилися 11 волонтерів. Потрібні ще четверо.

Серед учасників збору організатори розіграють унікальну карту України, виготовлену з гільзи та підписану захисниками.

Ім’я переможця визначить чотирирічна донька загиблого воїна Назара Бакая.

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