Будинок №10 у Містечку Козацькому здано: компанія Вертикаль повідомила приємну новину

Івано-Франківськ продовжує зростати, і ще одна новобудова поповнила житловий фонд міста.

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Будинок №10 у Містечку Козацькому офіційно здано в експлуатацію! Ця подія стала справжнім святом для нових мешканців, які нарешті отримали свої омріяні квартири. Проте шлях до цього моменту був нелегким. Через різні обставини, терміни здачі дещо змістилися, однак забудовник доклав максимум зусиль, щоб передати власникам якісне житло, яке стане комфортним місцем для життя їхніх сімей.

Очікування, яке вартувало того Будинок №10 — це сучасний житловий комплекс, що поєднує комфорт, якість та зручне розташування. В ньому передбачені просторі квартири, якісні матеріали оздоблення та всі необхідні комунікації для комфортного життя.

Представники забудовника зазначають, що кожен проєкт для них – це не просто квадратні метри, а майбутнє сотень сімей. Хоча й були затримки та труднощі, повʼязані з попередніми власниками компанії Вертикаль, все ж основним пріоритетом залишалася якість виконаних робіт.

Що далі?

Новосели вже отримують ключі та розпочинають облаштування своїх квартир. А забудовник продовжує працювати над іншими об’єктами, обіцяючи надалі дотримуватись високих стандартів будівництва.

До речі, це перша здача будинку у 2025 році від компанії Вертикаль, а далі у планах — здача ще кількох будинків та старт продажів нового проєкту, про який вже зараз багато говорять в Івано-Франківську. Містечко Козацьке поступово наповнюється життям, а будинок №10 вже стає місцем, де народжуються нові історії. Вітаємо мешканців із довгоочікуваним новосіллям! Чому саме Містечко Козацьке? Цей житловий комплекс користується великим попитом серед покупців, адже поєднує низку переваг, які важливі для комфортного життя:

Зручне розташування – тихий район з хорошою інфраструктурою по вул. Бастіонній та швидким доступом до центру міста (10 хв на авто).

Закрита територія – безпека мешканців у пріоритеті. А доступ є лише у мешканців, за спеціальним електронним ключем.

Двори без авто – більше простору для відпочинку та дитячих ігор. У дворах Містечка Козацького завжди спокійно, є власний дитячий майданчик на території, а також зони для прогулянок.

Якісне будівництво – сучасні технології та матеріали, що забезпечують енергоефективність та довговічність житла.

Зелені зони – доглянуті двори, ландшафтний дизайн, облаштовані зони для прогулянок та відпочинку, квартири з власною земельною ділянкою.

Вертикаль: забудовник, якому довіряють Компанія Vertical development – один із лідерів ринку нерухомості Івано-Франківська, який уже понад 10 років створює житло для комфортного життя. Головні принципи роботи забудовника – якість, надійність і довіра клієнтів.

Обираючи квартиру від Вертикаль, ви отримуєте не просто квадратні метри, а місце, де починається ваше нове життя.

Вертикаль — це компанія, у якої 17 РОКІВ досвіду на ринку нерухомості Івано-Франківська, більше 133 000 зданих метрів квадратних, понад 48 000 метрів квадратних у будівництві.

Якщо ви саме зараз у пошуках якісної нерухомості, переходьте за лінком для консультації: https://quiz.vertykal.ua/projects

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