Через масовану атаку у більшості регіонів України запроваджені ГАВ – Міненерго

Внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки 22 жовтня на енергетичну інфраструктуру – у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

“Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується,” – Світлана Гринчук.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочались там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх споживачів.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, це допомагає знизити навантаження на систему.