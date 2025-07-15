Честь нести прапор України: франківські танцівники з тріумфом повернулися з Dance World Cup

Вибороли золоті та срібні медалі і зробили вагомий внесок у загальнокомандний залік збірної України. Юні танцівники з Університету Короля Данила з тріумфом повернулися зі змагань світової першості Dance World Cup.

Крім того, саме вихованці УКД вже вчетверте в історії чемпіонату отримали право вести колону національної збірної на параді та виносити прапор України під час церемонії відкриття. Цьогоріч така честь випала учениці студії УКД, дворазовій чемпіонці світу 2024 року Вероніці Кухарській, пише Правда з посиланням на сайт УКД.

З 3 по 12 липня в іспанському місті Бургос проходив фінал світової першості Dance World Cup. Загалом у боротьбу вступили 9 000 учасників з 51 країни.

Кожен з них є чемпіоном своєї держави – загалом у національних відборах до фіналу брали участь 50 000 танцівників зі всього світу.

Цього року до збірної команди України увійшло 12 студентів-хореографів Фахового коледжу Університету Короля Данила та 12 учнів Хореографічної школи-студії УКД. Їхні виступи принесли українській збірній чимало нагород. Золоту та срібну медалі виборола Аліса Мушинська – студентка 1 курсу Фахового коледжу УКД, випускниця хореографічної школи-студії УКД. Аліса перемогла у категорії Solo Junior Commercial (хореограф – Анастасія Алдушенко) та посіла другу сходинку пʼєдесталу у категорії Solo Junior Showstopper (хореограф – Христина Мартинюк).

Ще 12 наших танцівників вибороли фінальні 4 та 6 позиції як у групових, так і в сольних виступах, суттєво вплинувши на результат загального заліку – Україна посіла високе 8 місце серед 51 країни.

Також четверо танцівників отримали відзнаки Golden Tickets, які дають їм право у вересні пройти безкоштовне навчання в престижному іспанському Інституті мистецтв (м. Барселона).

Для досягнення такого високого результату працювала велика команда педагогів-хореографів Університету Короля Данила: Христина Мартинюк, Тамара Костич, Анастасія Алдушенко, Олександра Братівник та Надія Варишко. Очолили команду хореографів Наталія Чашечнікова та Василь Шеремета.