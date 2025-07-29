Ціна на кавун з Франківщини не буде нижчою за 8 грн/кг

На заході України кавун вирощувати прибутково, і ціна на нього хороша. Попри погодні перипетії ФГ «Овочі Слобожанщини» на Івано-Франківщині цього сезону висадили розсаду на 20 га, щоправда, пізніше, ніж хотілося б. Через тривалі дощі та прохолодну погоду навесні не можна було вийти в поле.

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Про це AgroPortal.ua розповіла засновниця ФГ «Овочі Слобожанщини» Інна Федосієнко.

Цього року господарство вирощує 10 сортів кавуна іноземної селекції. Споживачам запропонують: традиційний червоний кавун, жовтий, з кісточками та без, також є видовжені та круглі види.

Минулого року сезон продажів починали з 20 грн/кг, закінчили з такою ж ціною, мінімальна вартість сягала 8 грн/кг у піковий період.

«Які ціни на кавун будуть цього сезону в нашому регіоні, сказати важко. Минулого року колеги з Харківщини продавали їх і по 3 грн/кг з поля. У нас таких цін не було, ми продавали мінімум по 8 грн/кг, тому що на Івано-Франківщині інший ринок кавунів. У тих регіонах, де кавуни «горять» на полі, наприклад, на Одещині, Миколаївщині, ціну можна опускати набагато нижче, але в західному регіоні такої ситуації не передбачається. До того ж ми не торгуємо з поля гуртом, а здаємо врожай у торгові мережі, де нам пропонують більшу ціну, тому я сподіваюся, що нижче 8 грн/кг вартість кавуна не впаде і цього року», — зауважила Інна Федосієнко.

Вона додала, що їхні кавуни дуже полюбилися споживачам, тому люди готові сплачувати дорожче за якісні місцеві, а не за дешевші привізні.