ЦМКЛ Івано-Франківська отримала від іноземних партнерів «швидку» та обладнання на майже вісім мільйонів гривень

Завдяки чеській громадській організації «Post Bellum» Pamet naroda Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська отримала автомобіль швидкої допомоги та 15 портативних апаратів для неінвазивної вентиляції легень СІПАП — загалом на суму близько 8 мільйонів гривень.
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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу лікарні.
«Прикро, що і Україна, і Європа сьогодні проходять важкі випробування… Але сьогодні нам потрібна ваша підтримка та ваше плече, бо працюємо в складних умовах. До лікування та реабілітації військових додаються важкі патології пацієнтів, які лікуються в ЦМКЛ. Дякую за цю допомогу від імені військових, яких ми лікуємо, від переселенців і всіх наших пацієнтів», — зазначив директор ЦМКЛ Тарас Масляк.
Організація «Post Bellum» Pamet naroda вже не перший рік допомагає як військовим підрозділам, так і цивільним, які постраждали від війни. Загалом вона змогла передати допомогу на суму майже мільярд гривень.
«Цією допомогою ми хочемо, щоб ви бачили: ми солідарні з Україною та її народом. Допомагати вам — наш обов’язок, бо ми не можемо стояти осторонь. За кілька років нам вдалося передати 70 автомобілів швидкої допомоги», — розповів засновник Post Bellum Міклуш Кроупа.