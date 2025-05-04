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Диван на коліщатках в темній вітальні

Де на Івано-Франківщині наступного тижня працюватимуть бригади Товариства Червоного Хреста

Автор: Оксана Марушкевич
04/05/2025 19:40
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«Дні здоров’я» на Прикарпатті тривають. У громадах продовжують роботу виїзні бригади медиків

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Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА 

Бригади Товариства Червоного Хреста працюватимуть за таким графіком:

  • 5.05 – Жураки, Слобідка, Замагора, Рогиня;
  • 6.05 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8 ), Буковець, Рогиня;
  • 7.05 – Старі Богородчани, Івано-Франківськ (вул. Бандери, 10 г), Верховина, Сороки;
  • 8.05 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Рошнів, Уторопи, Коломия (вул.Гнатюка, 27);
  • 9.05 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Вербовець, Шевченкове.