Де на Івано-Франківщині наступного тижня працюватимуть бригади Товариства Червоного Хреста

«Дні здоров’я» на Прикарпатті тривають. У громадах продовжують роботу виїзні бригади медиків
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Пише Правда.іф з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА
Бригади Товариства Червоного Хреста працюватимуть за таким графіком:
- 5.05 – Жураки, Слобідка, Замагора, Рогиня;
- 6.05 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8 ), Буковець, Рогиня;
- 7.05 – Старі Богородчани, Івано-Франківськ (вул. Бандери, 10 г), Верховина, Сороки;
- 8.05 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Рошнів, Уторопи, Коломия (вул.Гнатюка, 27);
- 9.05 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Вербовець, Шевченкове.