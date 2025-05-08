День пам’яті та перемоги: Україна вшановує жертв Другої світової війни в європейському форматі

8 травня Україна разом з європейськими країнами відзначає День пам’яті та перемоги, підкреслюючи трагічні уроки найкривавішого конфлікту XX століття та наголошуючи на важливості миру в сучасному світі.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Сьогодні, 8 травня 2025 року, в Україні проходять заходи з вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день став офіційним державним святом після ухвалення відповідного Закону України у 2023 році, що засвідчило остаточний перехід до європейської традиції відзначення перемоги над нацизмом та вшанування жертв глобального конфлікту.

День пам’яті та перемоги символізує єдність України з європейською спільнотою в осмисленні уроків цієї трагедії людства. Основною метою відзначення є не тріумфальне святкування, а скорботне вшанування мільйонів загиблих і постраждалих, усвідомлення катастрофічних наслідків війни та утвердження цінності миру.

“Ми пам’ятаємо, що війна – це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих і скалічених тіл і душ. І також ми розуміємо, що героїзація і романтизація війни призводить до ескалації нових конфліктів,” – підкреслюється в офіційних матеріалах до відзначення цієї дати, йдеться на сайті Івано-Франківської ОДА.

Символом пам’яті про Другу світову війну в Україні став червоний мак – універсальний знак скорботи, що використовується в багатьох європейських країнах. Громадян заохочують використовувати цей символ під час публічних заходів і в тематичних матеріалах, присвячених трагічним подіям 1939-1945 років.

Цьогорічні заходи проходять під гаслом “Пам’ятаємо! Перемагаємо!”, що підкреслює зв’язок між історичною пам’яттю та сучасними викликами, з якими стикається Україна під час російської агресії. Це гасло акцентує на важливості врахування уроків минулого у протистоянні сучасним загрозам.

Український інститут національної пам’яті підготував комплекс тематичних матеріалів для глибшого розуміння ролі України у Другій світовій війні. Серед них – набір електронних інтерактивних листівок «Україна в роки Другої світової війни (1939–1945)», відеопроєкт “Друга світова: 75 років потому”, виставка “Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори”.

Особливу увагу приділено висвітленню маловідомих сторінок історії через такі матеріали як виставка «Українська Друга світова», серія плакатів «Війна не робить винятків. Жіночі історії Другої світової», настільна гра «УПА – відповідь нескореного народу» та відеоісторія «За що боролася УПА?».

Для поглибленого вивчення цього історичного періоду доступні брошура «Україна у Другій світовій війні», книга «Війна і міф» (включно з англомовним варіантом), видання “Рокада: чотири нариси з історії Другої світової” авторства Олени Стяжкіної та інформаційна карусель про Другу світову війну.

Педагоги та освітяни можуть скористатися спеціалізованими матеріалами для проведення уроків, зокрема збірником навчально-методичних розробок «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії. Путівник для вчителя», розробленим на основі віртуальної виставки та документального фільму.

Для всіх зацікавлених функціонує спеціалізований сайт Українського інституту національної пам’яті за посиланням http://ww2.uinp.gov.ua/, присвячений Другій світовій війні. Портал містить вичерпну інформацію про ключові події, визначні постаті, інтерактивні карти, інфографіку, фотогалерею, відеоматеріали та електронні видання. Окремої уваги заслуговує підбірка фільмів «20 000 хвилин, які змінять ваше уявлення про Другу світову війну» та інші просвітницькі проєкти.

Відзначення Дня пам’яті та перемоги 8 травня стало важливим кроком у процесі декомунізації та відмови від радянських наративів щодо Другої світової війни. Це дало можливість Україні по-новому осмислити власну роль у глобальному конфлікті, віддати належну шану всім категоріям жертв війни та всім учасникам боротьби з нацизмом – від бійців Червоної армії до учасників українського визвольного руху.

Державні заходи з нагоди Дня пам’яті та перемоги відбуваються сьогодні в умовах повномасштабної російської агресії, що підкреслює актуальність історичних уроків Другої світової війни та необхідність солідарності міжнародної спільноти у протистоянні агресорам.