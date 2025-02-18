Депутати Івано-Франківської облради виступили проти санкцій щодо Порошенка. ФОТО

На черговій сесії Івано-Франківської обласної ради депутати висловили занепокоєння щодо запровадження санкцій проти п’ятого президента України Петра Порошенка, наголошуючи на його значному внеску у підтримку Збройних Сил України.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Під час засідання Івано-Франківської обласної ради депутати розглянули питання щодо запровадження санкцій проти п’ятого президента України Петра Порошенка, висловивши своє занепокоєння можливим впливом цього рішення на єдність українського суспільства в умовах повномасштабної війни, пишуть Версії.

“У сьогоднішніх умовах, коли українці повинні бути єдиними в боротьбі з російським агресором, відкривається внутрішній фронт боротьби проти опозиції, який підриває єдність, яка є ключовою зброєю у війні”, – наголосив депутат обласної ради Ростислав Кукурудз.

Депутати обласної ради звернули особливу увагу на позицію Європейської народної партії, яка вже виступила із закликом щодо негайного скасування санкцій проти Петра Порошенка, підкресливши його значний внесок у підтримку українського війська.

“Від початку повномасштабного вторгнення Петро Порошенко надав допомогу Збройним Силам України на суму 6,2 мільярда гривень”, – зазначили у зверненні до центральної влади депутати Івано-Франківської обласної ради.

Депутатський корпус Івано-Франківської обласної ради висловив сподівання, що це питання буде вирішено з урахуванням необхідності збереження національної єдності в умовах російської агресії проти України.