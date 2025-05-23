Для дітей військових з Івано-Франківщини організують п’ять поїздок за кордон

У рамках співпраці Івано-Франківської міської ради з містами-партнерами впродовж червня-серпня буде організовано 5 екскурсійних поїздок для дітей пільгових категорій за кордон.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на офіційний сайт Івано-Франківська.

1. Місто Тракай Литва

– з 09 червня по 18 червня 2025 року – 10 дітей від 10 до 16 років і 2 супроводжуючі особи;

2. Місто Шибеник Хорватія

– з 16 червня по 22 червня 2025 року – 20 дітей від 10 до 17 років і 3 супроводжуючі особи;

3. Місто Єлгава Латвія

– з 30 червня по 13 липня 2025 року – 60 дітей віком 10-17 років та 6 супроводжуючих осіб;

4 Місто Ніредьгаза Угорщина

з 07 липня по 12 липня 2025 року – 30 дітей віком 10-17 років та 6 супроводжуючих осіб;

5. Місто Хшанов Польща (скаутський табір)

з 26 липня по 16 серпня 2025 року – 20 дітей віком 10-17 років та 2 супроводжуючих особи

Екскурсійні поїздки організовуються для дітей таких пільгових категорій:

– діти загиблих захисників України;

– діти зниклих безвісти військовослужбовців;

– діти захисників України, які зазнали бойових поранень;

– діти, один з батьків яких бере/брав безпосередню участь у бойових діях (за наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки про безпосередню участь у бойових діях).

Обов’язковою умовою для включення дітей вищезазначених категорій у списки на екскурсійні поїздки за кордон є реєстрація дитини та хоча б одного з батьків в Івано-Франківській міській територіальній громаді або статус внутрішньо переміщених осіб із реєстрацією фактичного місця проживання/перебування в Івано-Франківській міській територіальній громаді.

Отже, щоб відправити свою дитину у поїздку за кордон один з батьків має звернутися до Департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з внутрішньо переміщеними особами Івано-Франківської міської ради за адресою: вул. Грушевського, 21, каб. 813, тел. 53-40-79, 067-144-67-76 із заявою (бланк заяви буде надано Департаментом) та копіями документів:

1. Копія закордонного паспорта дитини (термін дії якого закінчується не швидше ніж за 3 місяці до поїздки).

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання дитини.

4. Копії документів, що підтверджують одну з пільгових категорій дитини, зазначених вище.

5. Копія паспорта матері (1, 2 сторінка та сторінка із зазначенням місця реєстрації) При наявності паспорта нового взірця у формі ID-картки або відсутності інформації про реєстрацію додатково подається витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (крім дитини, мати якої загинула, захищаючи Україну).

6. Копія паспорта батька (1, 2 сторінка та сторінка із зазначенням місця реєстрації) При наявності паспорта нового взірця у формі ID-картки або відсутності інформації про реєстрацію додатково подається витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (крім дитини, батько якої загинув, захищаючи Україну).

Копії всіх зазначених документів необхідно надати Департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з внутрішньо переміщеними особами Івано-Франківської міської ради – до 30 травня 2025 року або до заповнення всіх місць на кожну екскурсійну поїздку;

Кількість місць обмежена.

Документи будуть прийматися до заповнення всіх місць на кожну з екскурсійних поїздок