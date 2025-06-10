Дрон допоміг спіймати прикарпатця на кордоні з Румунією у Карпатах. ВІДЕО

Протягом літнього періоду традиційно активується протиправна діяльність на державному кордоні. Добрі погодні умови спонукають порушників до реалізації своїх задумів щодо незаконного перетину кордону.

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Маскуючись під туристів, вони приїжджають до прикордоння і далі намагаються потрапити до сусідніх країн в обхід пунктів пропуску. Тому посилення охорони державного кордону є одним з головних завдань в період туристичного сезону.

Так прикордонний наряд спільно з військовослужбовцями Національної гвардії на гірській ділянці відділу Фальків за допомогою БПЛА виявив рух в бік кордону з Румунією двох осіб.

Оператор дрона точно вивів охоронців кордону до місця знаходження порушників, де вони і були затримані.

Затриманими виявилися мешканці Івано-Франківської та Харківської областей. Вони були екіпіровані та мали заздалегідь прокладений маршрут.

На чоловіків склали адміністративні матеріали.