Двоє туристів під час сходження на Говерлу опинились у пастці

Прикарпатські рятувальники допомогли туристам у горах.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф

19 березня о 09:53 рятувальники отримали повідомлення про те, що двоє чоловіків, піднімаючись на Говерлу, опинилися у пастці – через обледенілий схил вони не могли продовжити рух і потребували допомоги.

На виклик оперативно вирушили ворохтянські гірські рятувальники. Встановивши координати туристів 1999 та 2003 років народження, вони дісталися до них, надали необхідну допомогу та супроводили до безпечного місця – урочища Заросляк у Надвірнянському районі.