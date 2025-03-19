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Група на засніженій лісовій стежці, яскравий день.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Двоє туристів під час сходження на Говерлу опинились у пастці

Автор: Оксана Марушкевич
19/03/2025 15:02
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Прикарпатські рятувальники допомогли туристам у горах.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф

19 березня о 09:53 рятувальники отримали повідомлення про те, що двоє чоловіків, піднімаючись на Говерлу, опинилися у пастці – через обледенілий схил вони не могли продовжити рух і потребували допомоги.

На виклик оперативно вирушили ворохтянські гірські рятувальники. Встановивши координати туристів 1999 та 2003 років народження, вони дісталися до них, надали необхідну допомогу та супроводили до безпечного місця – урочища Заросляк у Надвірнянському районі.

“Пам’ятайте: гори не пробачають легковажності! Завжди ретельно готуйтеся до мандрівок, стежте за погодними умовами та не забувайте про необхідне спорядження”, – застерігають рятувальники