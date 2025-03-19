Двоє туристів під час сходження на Говерлу опинились у пастці

Прикарпатські рятувальники допомогли туристам у горах.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф
19 березня о 09:53 рятувальники отримали повідомлення про те, що двоє чоловіків, піднімаючись на Говерлу, опинилися у пастці – через обледенілий схил вони не могли продовжити рух і потребували допомоги.
На виклик оперативно вирушили ворохтянські гірські рятувальники. Встановивши координати туристів 1999 та 2003 років народження, вони дісталися до них, надали необхідну допомогу та супроводили до безпечного місця – урочища Заросляк у Надвірнянському районі.
“Пам’ятайте: гори не пробачають легковажності! Завжди ретельно готуйтеся до мандрівок, стежте за погодними умовами та не забувайте про необхідне спорядження”, – застерігають рятувальники