У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся центральний матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому “Динамо” обіграло “Шахтар” із рахунком 2:1.
Після першого тайму рахунок залишався нічийним, а на початку другої половини Мейрелліш вивів “гірників” уперед.
Однак кияни змогли переломити хід гри: Ярмоленко зрівняв рахунок на 72-й хвилині, а Герреро вже через сім хвилин забив переможний м’яч.
Після цієї перемоги “Динамо” виходить до чвертьфіналу Кубка України.
- “Динамо”: Нещерет, Караваєв (Тимчик, 85), Попов, Михавко, Вівчаренко, Михайленко (Бражко, 45), Піхальонок, Буяльський, Огундана, Ярмоленко (Герреро, 74), Кабаєв.
- “Шахтар”: Різник, Конопля, Бондар (Марлон Сантос, 86), Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес (Ізакі, 85), Очеретько (Бондаренко, 82), Невертон (Феррейра, 71), Егіналду, Мейрелліш (Еліас, 71), Педріньйо.
- Попередження: Попов (17), Герреро (80) — Конопля (83).