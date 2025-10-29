У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся центральний матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому “Динамо” обіграло “Шахтар” із рахунком 2:1.

Після першого тайму рахунок залишався нічийним, а на початку другої половини Мейрелліш вивів “гірників” уперед.

Однак кияни змогли переломити хід гри: Ярмоленко зрівняв рахунок на 72-й хвилині, а Герреро вже через сім хвилин забив переможний м’яч.

Після цієї перемоги “Динамо” виходить до чвертьфіналу Кубка України.

