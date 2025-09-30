«Дзвін пам’яті» пролунав у Франківську. ФОТОРЕПОРТАЖ

Хвилиною мовчання та спільною молитвою в Івано-Франківську вшанували Героїв, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України.
Про це інформує кореспондент новинного порталі Правда.іф.
Родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди (посмертно).
За особисту мужність і самовідданість у захисті України відзначено:
- Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – Мирослава Дебенка, Олександра Кузьменка;
- Орденом «За мужність» ІІ ступеня – Олександра Гошилика, Вадима Пархоменка, Івана Коновалюка, Романа Кінаша, Юрія Настасюка, Андрія Чернікова, Володимира Бакоту, Руслана Немирича та інших;
- Орденом «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» – Василя Ткачівського;
- Комбатантським хрестом та нагрудним знаком «Честь та пам’ять» – Богдана Смирнова.
фото: Богдан Савлюк