«Дзвін пам’яті» пролунав у Франківську. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Дзвін пам’яті» пролунав у Франківську. ФОТОРЕПОРТАЖ

Хвилиною мовчання та спільною молитвою в Івано-Франківську вшанували Героїв, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України.

Про це інформує кореспондент новинного порталі Правда.іф.

Родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди (посмертно).

За особисту мужність і самовідданість у захисті України відзначено:

  • Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – Мирослава Дебенка, Олександра Кузьменка;
  • Орденом «За мужність» ІІ ступеня – Олександра Гошилика, Вадима Пархоменка, Івана Коновалюка, Романа Кінаша, Юрія Настасюка, Андрія Чернікова, Володимира Бакоту, Руслана Немирича та інших;
  • Орденом «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» – Василя Ткачівського;
  • Комбатантським хрестом та нагрудним знаком «Честь та пам’ять» – Богдана Смирнова.
Група людей з прапором 50 полку НГУ
Релігійна церемонія зі священнослужителями на вулиці
Люди на мітингу під дощем з парасольками.
Українські солдати та рятувальники на урочистості на вулиці.
Виступ на мітингу з прапорами України.
Український солдат на церемонії із прапором України.
Українські військові на урочистому заході під дощем.
Пам'ятник Небесній сотні з квітами та прапорами.
Люди під парасольками та військові на церемонії.
Військовий біля дзвону у парку, осінь
Українські військові вшановують пам'ять на кладовищі
Люди з парасолями на вулиці під час дощу.
Вшанування ветеранів з прапорами під час церемонії
Жінка з квітами на офіційній церемонії
Вшанування пам'яті на церемонії покладання квітів.
Церковна служба під парасольками на вулиці
Церемонія нагородження військових, вручення квітів.
Люди обіймаються під час церемонії на вулиці.
Церемонія вшанування з військовими і духовенством на вулиці.
Церемонія нагородження з військовими і гостями
Люди з квітами на вулиці в дощовий день
Церемонія вручення квітів і нагороди.
Студенти зібралися на вулиці біля дерев.
Люди під дощем з парасольками на вулиці.
Люди на вулиці з українськими прапорами.
Чоловік на вулиці під час публічного заходу
Церемонія вручення квітів у дощовий день.
Церемонія вручення нагороди під дощем, натовп під парасолями.
Вшанування пам'яті героя у дощовий день.
Церемонія покладання квітів на меморіалі в місті.
Церемонія з військовими та священниками на вулиці.
Люди в дощовий день на вулиці
Церемонія пам'яті з українськими прапорами, жінка з квітами.
Церемонія вручення нагород на вулиці під дощем.
Люди несуть квіти на вшанування захисників України.

фото: Богдан Савлюк

