«Дзвін пам’яті» пролунав у Франківську. ФОТОРЕПОРТАЖ

Хвилиною мовчання та спільною молитвою в Івано-Франківську вшанували Героїв, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України.

Про це інформує кореспондент новинного порталі Правда.іф.

Родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди (посмертно).

За особисту мужність і самовідданість у захисті України відзначено:

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – Мирослава Дебенка, Олександра Кузьменка;

– Мирослава Дебенка, Олександра Кузьменка; Орденом «За мужність» ІІ ступеня – Олександра Гошилика, Вадима Пархоменка, Івана Коновалюка, Романа Кінаша, Юрія Настасюка, Андрія Чернікова, Володимира Бакоту, Руслана Немирича та інших;

– Олександра Гошилика, Вадима Пархоменка, Івана Коновалюка, Романа Кінаша, Юрія Настасюка, Андрія Чернікова, Володимира Бакоту, Руслана Немирича та інших; Орденом «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» – Василя Ткачівського;

– Василя Ткачівського; Комбатантським хрестом та нагрудним знаком «Честь та пам’ять» – Богдана Смирнова.

фото: Богдан Савлюк