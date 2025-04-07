Франківців запрошують пройти дослідження рівня довіри до міської влади, бізнесу, громадського сектора

Франківців запрошують взяти участь у соціологічному опитуванні, що досліджує рівень довіри до міської влади, бізнесу, громадського сектора. Опитування проводить дослідницька агенція Fama.

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Опитування є анонімним, а результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді, пише Репортер.

Дослідження рівня довіри проходить в рамках проєкту «Забезпечення демократичної залученості громади Івано-Франківської ОТГ в розробку та впровадження документів стратегічного розвитку міста».

Проєкт вивчає рівень довіри мешканців до міської влади, бізнесу та громадського сектору.

Ми щиро цінуємо вашу залученість та закликаємо поділитися думками. Це сприятиме обміну досвідом і відкритому діалогу між ключовими учасниками міського розвитку, а також допоможе знайти спільні ефективні рішення. Опитування є анонімним, а результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді, – повідомляють організатори опитування.

Пройти опитування можна за посиланням.