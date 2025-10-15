Франківців запрошують на лекцію про історію українського війська

21 жовтня історик і реконструктор Артем Бондар розповідатиме про історію українського війська та його найяскравіші перемоги. Запрошуються усі бажаючі.
Під час зустрічі лектор розповість про:
- зміну спорядження й тактик, традиції та відмінності від західних і російських підрозділів;
- битви з орденськими лицарями та монголами;
- походи Сагайдачного по Чорному морю та на Москву;
- битви часів Хмельниччини;
- бойові операції УГА та найгучніші атаки УПА.
Захід організовують платформа «Тепле місто» разом із організацією «Бугурт Січ». Реєстрація – за посиланням.
- Коли: 21 жовтня, 17:00.
- Де: Простір «Хартія-Хаб», «Промприлад», вул. Української Перемоги, 23.