Франківців запрошують на лекцію про історію українського війська

Автор: Олег Мамчур
21 жовтня історик і реконструктор Артем Бондар розповідатиме про історію українського війська та його найяскравіші перемоги. Запрошуються усі бажаючі.

Під час зустрічі лектор розповість про:

  • зміну спорядження й тактик, традиції та відмінності від західних і російських підрозділів;
  • битви з орденськими лицарями та монголами;
  • походи Сагайдачного по Чорному морю та на Москву;
  • битви часів Хмельниччини;
  • бойові операції УГА та найгучніші атаки УПА.

Захід організовують платформа «Тепле місто» разом із організацією «Бугурт Січ». Реєстрація – за посиланням.

  • Коли: 21 жовтня, 17:00.
  • Де: Простір «Хартія-Хаб», «Промприлад», вул. Української Перемоги, 23.

