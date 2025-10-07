ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківця, який хотів продати в мережі автосидіння, обшахрували на 120 тис. грн

Автор: Олег Мамчур
Франківця, який хотів продати в мережі автосидіння, обшахрували на 120 тис. грн
До поліції звернувся 64-річний житель Івано-Франківська, який став жертвою шахрайства під час продажу автомобільних сидінь в Інтернеті.

Як з’ясували правоохоронці, чоловіку в месенджері написав нібито покупець, щоб узгодити деталі купівлі. Після короткого листування аферист надіслав фішингове посилання — нібито для заповнення форми зарахування коштів за товар, передає Правда.

Потерпілий перейшов за ним, ввів дані своєї банківської картки та невдовзі отримав сповіщення про списання з рахунку понад 120 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

