Франківські патрульні зупинили нетверезого та без права на керування водія ВАЗ

Патрульні склали адміністративні матеріали на ймовірно нетверезого 39-річного водія, позбавленого права керування.

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Учора на вулиці Надрічній в Івано-Франківську патрульні зупинили транспортний засіб ВАЗ за порушення правил дорожнього руху, повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Під час спілкування з 39-річним водієм, поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння. Від проходження огляду на стан спʼяніння водій відмовився. До того ж, чоловік позбавлений права керування транспортним засобом”, – йдеться у дописі.

На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.