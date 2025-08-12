Галицька громада в скорботі: загинув старший солдат Іван Палагняк

11 серпня 2025 року на фронті загинув старший солдат Іван Палагняк, уродженець села Залуква Галицької громади.

Іван народився 7 липня 1987 року. У січні 2024 року він присягнув на вірність Україні і з того часу мужньо захищав нашу державу, несучи службу на Сумському, Харківському та Торецькому напрямках.

Галицька міська рада висловила глибокі співчуття рідним і близьким: «Нехай добрий, світлий спомин про Захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів та усіх, хто знав його, любив та шанував. Вічна пам’ять і вічна слава Герою, який віддав своє життя за Україну».

Інформація про час і місце прощання буде повідомлена додатково.