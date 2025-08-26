Генштаб підтвердив бої у двох селах Дніпропетровської області, але заперечує окупацію

Генеральний штаб підтверджує, що українські військові ведуть бої в районі сіл Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області, але запевняє, що ці населені пункти ще не окуповані.

Пише УП

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“Щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками. Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності”, – йдеться у дописі.

Своєю чергою аналітики Deep State зазначають, що ворог вже певний час веде бойові дії як уздовж Дніпропетровської області, так і вже на її території. Зокрема, вже не перший тиждень ведуться активні бойові дії в районі Маліївки, де противник просочується в глибину території, намагаючись закріпитися вже аж у Вороному і де бійці 225 ОШП проводили зачистку.

Тепер до цих подій додалося ще два населених пункти, куди зайшов ворог, зараз закріплюється, накопичує піхоту для подальшого просування.

На Запорізьке та Новогеоргіївку противник здійснює свій тиск зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка.

Зазначається, що Сили оборони роблять усе можливе, аби стримати ворога, стабілізувати ситуацію і не дати противнику зайти далі в глибину. На жаль, поки ворог відчуває потенціал успіху і посилає “безкінечну” піхоту в штурми, додали у Deep State.