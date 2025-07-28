Глава УГКЦ освятив новий храм на Івано-Франківщині

Літургія з нагоди освячення новозбудованого храму Всіх святих українського народу в Делятині на Івано-Франківщині відбулася 27 липня.

За повідомлення Департаменту інформації УГКЦ, Блаженніший Святослав у співслужінні із численними єпископами та священниками звершив Чин освячення храму й престолу. Він обмив престол водою, вином і рожевою водою, помазав його святим миром. Пізніше відбулася процесійна хода довкола церкви з мощами святих. Опісля Патріарх заклав усередину престолу мощі святих й залив їх розплавленим воском.

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«Сьогодні цей храм став світильником, запаленим Божим світлом. Він буде сяяти і просвічувати Делятин, Гуцульщину і всю Україну. Христос приходить, щоб нас, тих, хто сидить у темряві страху й болю, просвітити світлом надії. Він показує, що ми маємо силу перемагати злого духа, який тримав у рабстві біснуватого. Це Боже світло подає нам сяйво свободи, яку несли в собі, якою сяяли, до якої кликали святі українського народу, яким посвячений цей храм», — наголосив Блаженніший Святослав у промові.

Після цього він висловив вдячність громаді за те, що вона спільно збудувала цей храм, і зауважив: «Це показує, що Україна була, є і буде. Народ зводить храми не для минулого і не тільки для теперішнього, а й для майбутнього». «З Христом жодна темрява не зможе вкрасти в нас свободи — ані народної, ані церковної, не зможе знищити нашої мови, яка формує нас як народ. Ми матимемо майбутнє лише тоді, коли збережемо віру в Бога», — звернув увагу Патріарх.

Він закликав батьків і матерів передати світло віри своїм дітям: «Як ми запалили свічку у храмі, запаліть світло Христової віри в серцях діток — і вони ніколи не втратять орієнтири в житті».

За його словами, «те світло, про яке сьогодні чуємо, по-різному виявляється в житті нашого народу, зокрема через мистецтво вправних віруючих лікарів, через яких Господь Бог хоче дарувати світло надії, оздоровлення і справжнього ліку для тих, хто зранений війною».