Городенківський “Пробій” – у вісімці найсильніших команд України з футзалу серед дівчат

В місті Ковель відбувся другий відбірковий етап чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2012 року народження.
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Про це пише Правда з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
За право вийти у фінальну частину боролася і наша команда – НК «Пробій» КЗ Городенківська ДЮСШ.
Прикарпатські дівчата показали справжній бойовий характер і здобули три впевнені перемоги.
За підсумками змагань НК «Пробій» посів перше місце у групі та увійшов у вісімку кращих команд України! Попереду – фінальна частина чемпіонату, яка відбудеться у квітні.