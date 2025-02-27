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Городенківський “Пробій” – у вісімці найсильніших команд України з футзалу серед дівчат
Диван на коліщатках в темній вітальні

Городенківський “Пробій” – у вісімці найсильніших команд України з футзалу серед дівчат

Автор: Олег Мамчур
27/02/2025 17:45
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В місті Ковель відбувся другий відбірковий етап чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2012 року народження.

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Про це пише Правда з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

За право вийти у фінальну частину боролася і наша команда – НК «Пробій» КЗ Городенківська ДЮСШ.

Прикарпатські дівчата показали справжній бойовий характер і здобули три впевнені перемоги.

За підсумками змагань НК «Пробій» посів перше місце у групі та увійшов у вісімку кращих команд України! Попереду – фінальна частина чемпіонату, яка відбудеться у квітні.