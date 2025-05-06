Грип, ГРВІ та COVID-19: на Франківщині за тиждень захворіли понад три тисячі людей

З початку епідсезону 2024-2025 років в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 187197 осіб, в тому числі 111486 дітей 0-17 років (59,6%).

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Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Впродовж 18 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 3378 осіб, в тому числі 1990 дітей 0-17 років, що становить 58,9%.

Госпіталізували протягом тижня всього 45 осіб (1,3% від загальної кількості захворілих), з них 32 дітей 0-17 років (71,1%). У тому числі із COVID-19 госпіталізовано – 10 осіб, із них одна дитина.

З початку епідсезону проти грипу в області провели 4207 щеплень, в тому числі групи медичного ризику – 733 особи, епідризику – 1732 особи, інші – 1742 особи.

Також з початку епідсезону зареєстрували 10 летальних випадків, із них вісім — випадків від COVID-19 та два летальні випадки грипу.