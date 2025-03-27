Історія захисника українського неба із позивним “Freed” з Івано-Франківщини

Захисник «Freed» — льотчик-винищувач 114 бригади тактичної авіації Повітряного командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України. Працює на бойовій машині МіГ-29. Рахунок збитих цілей він вже давно не веде: десятки знищених ворожих ракет, шахедів, а ще техніка та жива сила противника.

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Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу 114 бригади тактичної авіації

Основна задача «Freed» – захист повітряного простору України, відбиття ракетних ударів, знищення ворожих літаків і техніки. Це те, що він робить щодня. Але льотчик також прикриває наші сухопутні війська, завдаючи бомбових ударів по окупантах.

“Один з нещодавніх бойових вильотів був на Донецькому напрямку. Я працював по командному пункту ворога, застосовуючи авіабомби GBU-39, які Україна отримала від західних партнерів. Кожна успішно досягла своєї цілі, командний пункт та особовий склад супротивника знищені. Це була робота на гранично малій висоті, аби залишатися невидимим для протиповітряної оборони ворога. Усе вдалося”, – розповідає «Freed». За його словами, аби бойовий виліт став результативним, важлива абсолютна зібраність, сконцентрованість на завданні, точний розрахунок кожного руху у повітрі, треба завжди бути готовим до будь-яких «сюрпризів». Після сотень бойових вильотів важливо не втратити пильність, адже кожен новий політ — це інше завдання, а відтак нова тактика.