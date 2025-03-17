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Велика група людей на конференції в залі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківський студент став учасником молодіжного форуму НУМО

Автор: Любов Семанишин
17/03/2025 16:02
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Студент другого курсу спеціальності «Менеджмент» Університету Короля Данила Андрій Тихонюк став учасником IV Національного молодіжного форуму, організованого Національним українським молодіжним об’єднанням, інформує Правда.іф.

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Як делегат від ГО «Українська асоціація студентів» Андрій спільно з іншими учасниками форуму відвідав у Києві тренінг із домедичної допомоги, нетворкінг-активності, панельні дискусії з топовими спікерами, лекцію Віталія Портникова та безліч тематичних зустрічей на теми, що пов’язані з молодіжним лідерством.

Лекція на конференції перед аудиторією слухачів.

«Схожі форуми є унікальною можливістю, щоб долучитися до спільноти молодих людей, які прагнуть змінювати світ, у якому живуть, і вже це роблять», – зазначає Андрій.

Група людей на семінарі з VR контролерами.