Івано-Франківський студент став учасником молодіжного форуму НУМО

Студент другого курсу спеціальності «Менеджмент» Університету Короля Данила Андрій Тихонюк став учасником IV Національного молодіжного форуму, організованого Національним українським молодіжним об’єднанням, інформує Правда.іф.

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Як делегат від ГО «Українська асоціація студентів» Андрій спільно з іншими учасниками форуму відвідав у Києві тренінг із домедичної допомоги, нетворкінг-активності, панельні дискусії з топовими спікерами, лекцію Віталія Портникова та безліч тематичних зустрічей на теми, що пов’язані з молодіжним лідерством.