Калуш зустріне загиблого Героя Валентина Андрусіва

У п’ятницю, 14 листопада, Калуська громада зустрічатиме Валентина Андрусіва, який загинув за волю та незалежність України.

0 9:00 – виїзд траурної колони з Калуської ЦРЛ з тілом полеглого Захисника, пише Правда.

Маршрут траурного кортежу пролягатиме вулицями міста:

Івано-Франківська;

Бандери;

Грушевського;

Винниченка;

Сівецька

Каракая, 4, заїзд у двір;

Сівецька;

Пр. Лесі Українки;

б-р Незалежності;

ПК “Мінерал”.

Парастас о 9:45. Чин похорону розпочнеться цього ж дня о 13:00. Відправа в церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.