Калуш зустріне загиблого Героя Валентина Андрусіва

Автор: Олег Мамчур
Український військовий у камуфляжі перед прапором України
У п’ятницю, 14 листопада, Калуська громада зустрічатиме Валентина Андрусіва, який загинув за волю та незалежність України.

0 9:00 – виїзд траурної колони з Калуської ЦРЛ з тілом полеглого Захисника, пише Правда.

Маршрут траурного кортежу пролягатиме вулицями міста:

  • Івано-Франківська;
  • Бандери;
  • Грушевського;
  • Винниченка;
  • Сівецька
  • Каракая, 4, заїзд у двір;
  • Сівецька;
  • Пр. Лесі Українки;
  • б-р Незалежності;
  • ПК “Мінерал”.

Парастас о 9:45. Чин похорону розпочнеться цього ж дня о 13:00. Відправа в церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.

