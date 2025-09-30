Коломийські депутати запропонували присвоїти Андрію Парубію посмертного звання Героя України

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Свої звернення коломийські обранці адресували Президенту України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

30 вересня на сесії Коломийської міськради депутати підтримали звернення до Президента України щодо присвоєння Андрієві Парубію звання Героя України (посмертно). 

Зачитував текст звернення депутат Микола Андрійчук, відзначивши значний внесок Андрія Парубія в утвердження незалежності України, а також те, що відповідна петиція набрала за короткий час більше 25 тисяч підписів.

Таке рішення міські обранці Коломийської громади підтримали одноголосно.

