Коли франківські дітлахи зможуть відвідати “літні школи” та поїхати до табору “Лімниця”

Сьогодні, під час брифінгу, заступниця міського голови, директор Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко розповіла про роботу літніх шкіл та оздоровлення у таборі «Лімниця».

Про це інформує кореспондентка новинного порталу Правда.іф.

У п’ятницю 30 червня традиційно відбудеться завершення навчального року. З 2 по 13 червня в Івано-Франківську діятимуть Літні школи, відвідування їх для дітей безкоштовне.

Працюватимуть вони в таких навчальних закладах: Ліцеї N1, 5, 7, 12, 13, 23, Угорницький і Микитинецький ліцеї та Вовчинецька гімназія.

Табірні зміни в “Лімниця”:

1 зміна – 1.06 – 14.06;

2 зміна – 16.06 – 29.06;

3 зміна – 1.07 – 13.07;

4 зміна – 15.07 – 28.07;

5 зміна – 30.07 – 12.07;

6 зміна – 14.08 – 27.08.