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Коли франківські дітлахи зможуть відвідати “літні школи” та поїхати до табору “Лімниця”
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коли франківські дітлахи зможуть відвідати “літні школи” та поїхати до табору “Лімниця”

Автор: Олег Мамчур
28/05/2025 11:38
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Сьогодні, під час брифінгу, заступниця міського голови, директор Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко розповіла про роботу літніх шкіл та оздоровлення у таборі «Лімниця».

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Про це інформує кореспондентка новинного порталу Правда.іф.

У п’ятницю 30 червня традиційно відбудеться завершення навчального року. З 2 по 13 червня в Івано-Франківську діятимуть Літні школи, відвідування їх для дітей безкоштовне.

Працюватимуть вони в таких навчальних закладах: Ліцеї N1, 5, 7, 12, 13, 23, Угорницький і Микитинецький ліцеї та Вовчинецька гімназія.

Табірні зміни в “Лімниця”:

  • 1 зміна – 1.06 – 14.06;
  • 2 зміна – 16.06 – 29.06;
  • 3 зміна – 1.07 – 13.07;
  • 4 зміна – 15.07 – 28.07;
  • 5 зміна – 30.07 – 12.07;
  • 6 зміна – 14.08 – 27.08.

“У таборі оздоровлення та відпочинку “Лімниця” влітку зможуть відпочити діти з Гуляйпільської, Куп’янської та Покровської громад”, – наголосила Вікторія Дротянко.