Коли франківські дітлахи зможуть відвідати “літні школи” та поїхати до табору “Лімниця”

Сьогодні, під час брифінгу, заступниця міського голови, директор Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко розповіла про роботу літніх шкіл та оздоровлення у таборі «Лімниця».
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це інформує кореспондентка новинного порталу Правда.іф.
У п’ятницю 30 червня традиційно відбудеться завершення навчального року. З 2 по 13 червня в Івано-Франківську діятимуть Літні школи, відвідування їх для дітей безкоштовне.
Працюватимуть вони в таких навчальних закладах: Ліцеї N1, 5, 7, 12, 13, 23, Угорницький і Микитинецький ліцеї та Вовчинецька гімназія.
Табірні зміни в “Лімниця”:
- 1 зміна – 1.06 – 14.06;
- 2 зміна – 16.06 – 29.06;
- 3 зміна – 1.07 – 13.07;
- 4 зміна – 15.07 – 28.07;
- 5 зміна – 30.07 – 12.07;
- 6 зміна – 14.08 – 27.08.
“У таборі оздоровлення та відпочинку “Лімниця” влітку зможуть відпочити діти з Гуляйпільської, Куп’янської та Покровської громад”, – наголосила Вікторія Дротянко.