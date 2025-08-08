Корупційні схеми на понад 106 млн грн: поліція Прикарпаття викрила масштабні зловживання бюджетними коштами

На Прикарпатті правоохоронці викрили низку масштабних схем привласнення, розтрати та легалізації бюджетних коштів, до яких причетні посадові особи органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, а також представники бізнесу.

44 посадовцям з різних державних, місцевих та приватних структур слідчі повідомили про підозри, повідомляє поліція області.

Поліцейські встановили, що найбільших збитків зазнали Івано-Франківська, Калуська, Ворохтянська, Микуличинська, Печеніжинська, Надвірнянська територіальні громади, а також Яблунівська сільська громада.

Серед викритих фактів:

понад 46 млн грн збитків зазнала держава у результаті зловживання повноваженнями генеральної директорки підприємства, що в Калуському районі. Слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 – 1 Кримінального кодексу України 48-річній жительці Львова. Жінка — генеральна директорка АТ «Сегежа Україна», що частково належить АТ «Оріана» (державний пакет акцій 99,99 %). Всупереч вимогам законодавства та статуту товариства вона передала в користування майновий комплекс, вартістю 184 млн грн, приватній компанії, власником якої є син підозрюваної. У результаті таких неправомірних дій фігурантки підприємство, частка якого належить державі, втратило можливість користування своїми активами та отримувати дохід. Матеріальна шкода на сьогодні оцінюється в понад 46 млн грн.

11 млн грн заволодів екс-директор ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго». Поліцейські встановили, що упродовж 2021 –2022 років він складав завідомо неправдиві акти наданих послуг та розрахунки обсягу транспортованої теплової енергії, в яких штучно занижував відсоток тепловтрат. Вказані протиправні дії давали можливість надалі завищувати показники кількості протранспортованого тепла, що впливало на оплату для споживачів. Документи з неправдивими даними він подавав до ДМП «Івано-Франківськ Теплокомуненерго», яке і здійснювало оплату за тепло, що фактично не поставлялося. Посадовцю оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

•понад 1 млн грн незаконно отримано з бюджету через службове підроблення, яке вчинив інженер з технагляду під час будівельних робіт у Печеніжинському ліцеї. Слідчі задокументували, що упродовж 2021–2022 років підозрюваний вносив до технічної документації недостовірні дані про обсяг та якість виконаних робіт, які насправді не відповідали проєктно-кошторисній документації. Це дозволило приватному підприємству незаконно та необґрунтовано отримати з бюджету понад 1 млн грн. Інженеру інкримінують— ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

• 486 тис. грн збитків державі завдав цей же фігурант, який неналежно виконував службові обов’язки щодо технічного нагляду під час ремонту спортзалу ДЮСШ у Долині. Його недбалість знову призвела до розкрадання коштів. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

• понад 3,5 млн грн збитків завдали двоє посадовців міськради. Поліцейські встановили, що керівники структурних підрозділів Івано-Франківської міської ради причетні до масштабної схеми розтрати комунального майна. Упродовж 2021–2022 років посадовці структурних підрозділів укладали договори на видалення зелених насаджень на території міста. Роботи фінансувалися з бюджету громади. Однак замість того, щоб оприбуткувати отриману в результаті робіт деревину — як це передбачено чинним законодавством, посадові особи передали її приватному підприємцю, завдавши збитків бюджету. Обом посадовцям поліцейські оголосили підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Окрім цього слідчі завершили досудове розслідування щодо протиправних дій даних осіб у складі організованого злочинної групи, які заволоділи бюджетними коштами під час надання послуг щодо видалення дерев в Івано-Франківську.

• понад 2,3 млн грн збитків державі завдали підприємець та інженер з технагляду під час капітального ремонту спального корпусу ДП «Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база «Заросляк». Зокрема, останній не перевіряв використання будівельних матеріалів на відповідність до проєктно-кошторисної документації. Відтак безпідставно підписав і затвердив акти виконаних робіт із недостовірними відомостями. Службова недбалість інженера дозволила підряднику використати дешевші матеріали замість передбачених, та отримали оплату як за дорожчі. Підприємець загалом привласнив 2,3 млн грн. Йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191, а інженеру — за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

• 920 тис. грн розтратила директорка одного з дитсадків Івано-Франківська.Слідчі поліції встановили, що директорка закладу у 2022–2024 роках виплачувала заробітну плату працівникам, які фактично перебували за кордоном і не працювали. До протиправної діяльності посадовиця залучила одну із своїх підлеглих. У підроблених табелях обліку робочого часу вона вказувала недостовірні відомості про роботу. На підставі цих документів з бюджету було безпідставно виплачено понад 920 тисяч гривень. Про підозру повідомлено директорці та одній з працівниць за ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

446 тис. грн збитків завдали під час капітального ремонту фасаду одного із ліцеїв Яремчанської громади. Встановлено, що у 2023 році, підрядник, діючи у змові з директором приватного підприємства, вніс завідомо неправдиві дані в документацію щодо постачання теплоізоляційних матеріалів. За цими підробленими актами ліцей перерахував підряднику 446 тис. грн за матеріал, вартість якого була штучно завищена. Слідчі встановили, що фіктивні накладні щодо походження матеріалу оформлювали як підрядник, та і директор підприємства . Обом фігурантам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

• понад 357 тис. грн — таких збитків державі завдав директор одного з навчальних закладів Калуського району, який одночасно є депутатом тамтешньої селищної ради. Посадовець упродовж 2023–2024 років незаконно передав у користування приватним агропідприємствам земельні ділянки державної форми власності, які надані закладу освіти для навчальних цілей. Такі дії призвели до використання їх не за цільовим призначенням. Директору ліцею інкримінують ч. 1 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем.

• понад 300 тис. грн недоотримав бюджет однієї із селищної ради Косівського району через зловживання тамтешнього селищного голови під час укладання договорів оренди землі. Встановлено, що у 2022 року селищна рада провела два аукціони з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Переможцем обох торгів став громадянин, який запропонував найвищі ставки — 58 000 грн і 105 000 грн відповідно. Однак, попри законодавчі вимоги і затверджені результати торгів, селищний голова у 2022 року уклав договори оренди, в яких значно зменшив річну орендну плату — до 6 960 грн і 12 600 грн. Такі дії призвели до недоотримання громадою 346 тисяч гривень. Селищному голові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

• понад 260 тис. грн збитків завдав підприємець з Калуша. Йому інкримінують заволодіння бюджетними коштами, легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, та службове підроблення — ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 366 КК України. У 2021 році підприємець виконував капітальний ремонт покрівлі однієї з гімназій в Калуському районі. Він умисно завищив обсяги, вартість матеріалів, та вніс неправдиві дані в акти виконаних робіт. У результаті бюджету завдано збитків на понад 262 тисячі гривень. Отримані кошти фігурант виводив через власні рахунки та знімав готівкою, намагаючись приховати їхнє незаконне походження.

• понад 171 тис. грн збитків завдав підприємець під час ремонту приміщень гімназії в Брошнів-Осадської громади. Слідчі встановили, що у 2020 році фігурант діючи умисно, склав низку завідомо неправдивих актів виконаних робіт, завищивши об’єми та вартість будівельних матеріалів. Інженер з технагляду неналежно виконав свої посадові обов’язки та підписав документацію. Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, частину робіт фактично не виконано, а деякі матеріали взагалі не використовувалися. Підряднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366, а інженеру – за ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України.

• 150 тис. грн збитків зазнав бюджет через недбалість інженера технагляду під час будівництва амбулаторії в Надвірнянського району. Він без перевірки підписав акт приймання виконаних робіт, зазначив постачання медичного обладнання, яке фактично не доставлялось. На підставі цього акту підрядній фірмі безпідставно перерахували з бюджету понад 150 тисяч гривень. Оголошено про підозру за ч. 1 ст. 367 КК України.

• 130 тис. грн розікрали з калуського бюджету директор одного з місцевих комунальних підприємств та приватна підприємиця. У 2022 році сторони уклали договори на розробку технічної документації вартістю понад 130 тисяч гривень. Втім, проєкти фактично виготовленні не були, про те фіктивні акти виконаних робіт – підписані. Це дозволило безпідставно перерахувати бюджетні кошти на рахунок виконавиці. Обом фігурантам повідомлено про підозру — ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

• 124 тис. грн — махінації під час благоустрою музею в Івано-Франківському районі. Керівник приватного підприємства підозрюється у привласненні бюджетних коштів. Встановлено, що до актів виконаних робіт він вніс неправдиві відомості, що дозволило безпідставно перерахувати понад 120 тисяч гривень підряднику. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

• 124 тис. грн збитків завдали один із нинішніх голів тегргромади та головний інженер технічного нагляду, які вносили неправдиві дані до актів виконаних робіт з відновлення об’єкту критичної інфраструктури. Обоє отримали підозри за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

також на хабарі у 8 000 доларів США поліцейські затримали голову та депутата ОТГ. Чиновники вимагали кошти від бізнесмена за укладання договору оренди земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності та дозвіл на встановлення на ній невеличкого магазину. Обох фігурантів затримали «на гарячому», під час одержання другої частини хабаря. Їм оголошено про підозру за ч.3 ст.368 ККУ.

Правоохоронці області системно протидіють економічній злочинності, що завдає значної шкоди державному та місцевим бюджетам. Встановлення фактів численних економічних злочинів, підроблень, зловживань і службової недбалості відбулося у тісній співпраці слідчих підрозділів поліції Прикарпаття, оперативників, співробітників управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ, СБУ та Івано-Франківської обласної прокуратури. Досудові розслідування тривають.