Кредитование предпринимателей: где взять ресурс для стабильности и роста без риска

Когда у вас свой бизнес, почти каждый этап требует ресурсов: где-то нужно удержать стабильность, где-то — сделать рывок вперед. Закупить товар, выплатить зарплаты, усилить рекламу, открыть новую точку — цели могут быть разными, но суть одна: нужны деньги. Где их взять, чтобы не загнать себя в ловушку? В этой статье поговорим о том, как подойти к кредитованию предпринимателей без страха — и где найти надежную финансовую опору как для ежедневной работы, так и для масштабирования.

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Кредит на оборотные средства

Если у вас аграрный бизнес и срочно нужно пополнить оборотные средства — скажем, закупить семена на посевную, обслужить технику или просто покрыть сезонные расходы — это не повод откладывать планы на потом. ПриватБанк предлагает кредит на оборотные средства для ИП, особенно в агросфере. Все прозрачно, без лишних сложностей — выбираете формат, который подходит именно вашему бизнесу.

“Агросезон” — это возобновляемая кредитная линия, которая подстраивается под ваш аграрный цикл. До 50 млн грн, которые можно использовать по мере необходимости: сегодня — на удобрения, завтра — на топливо или зарплату. Деньги доступны в рамках договора — без необходимости каждый раз оформлять новую заявку.

Кредит “КУБ” под залог — хорошее решение для тех, кто хочет закрыть конкретную задачу: например, профинансировать посевную. Лимит — до 5 млн грн. В отличие от “Агросезона”, эта линия невозобновляемая, но при этом тоже максимально ориентирована на потребности агробизнеса.

Кредит для пополнения оборотных средств — для микробизнеса и ФЛП. Можно получить до 3 млн грн — для физических лиц-предпринимателей,

и до 20 млн грн — для юридических лиц.

И что особенно приятно — все предложения участвуют в государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%”. Это значит, что на период военного положения и еще месяц после него вы можете получить финансирование под 0% годовых.

Кредит на развитие бизнеса

Когда с обороткой все в порядке и бизнес уверенно стоит на ногах — самое время подумать о развитии. Открыть новое направление, модернизировать оборудование, запустить производство, усилить онлайн-продажи — у каждого предпринимателя свои цели.

Для таких задач ПриватБанк предлагает кредиты на развития бизнеса, среди них есть варианты без залога, поручителей и беготни по отделениям.

Например, онлайн-кредит для бизнеса — отличный вариант для тех, кто ценит свое время. Все оформляется полностью дистанционно, в веб-версии “Приват24 для бизнеса”, буквально за несколько кликов. Вы можете получить до 1 млн грн сроком до 24 месяцев, без залога и с фиксированной комиссией всего 1%.

Другой вариант — кредитный лимит “Предпринимательский”. Это гибкий инструмент, если вы хотите иметь под рукой финансовую подушку и при этом не переплачивать. Средства доступны в любой момент, а льготный период до 55 дней позволяет использовать их максимально эффективно. Без залога и поручителей, с комиссией 0,85% от использованной суммы.

А если вы работаете с экспортом или только планируете выходить на внешние рынки — обратите внимание на программу поддержки экспортеров. Она реализуется в партнерстве с Экспортно-кредитным агентством и позволяет получить до 10 млн грн на срок до одного года с частичным страховым покрытием. Это отличная возможность развиваться за пределами Украины с минимальными рисками.

Кредитование — это не про долги, а про возможности. Если подходить к нему с расчетом и пониманием своих бизнес-процессов, это может стать отличной опорой как для ежедневной стабильности, так и для уверенного роста. ПриватБанк предлагает понятные, адаптированные под реальный бизнес условия — с минимальными барьерами на старте и поддержкой в процессе.