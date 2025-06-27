Лікування раку молочної залози: в Івано-Франківську зібралися провідні фахівці, щоб обговорити майбутнє онкології

27–28 червня в Івано-Франківську відбувається масштабна медична конференція «Теперішнє та майбутнє в лікуванні раку молочної залози», яка об’єднала понад сотню експертів із різних регіонів України.

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Захід став платформою для обговорення передових підходів до діагностики, хірургії, системної терапії, реабілітації та етичних стандартів лікування жінок, які стикаються з діагнозом рак грудної залози.

Центральний акцент цьогорічної конференції – міждисциплінарність. Упродовж двох днів лікарі обговорювали алгоритми командної взаємодії, нові протоколи лікування, а також труднощі, пов’язані з адаптацією міжнародних стандартів до українських реалій.

Ігор Дмитренко, генеральний директор Прикарпатського клінічного онкологічного центру: «Ми свідомо формуємо простір, де фахівці можуть не просто обмінюватися досвідом, а спільно виробляти рішення. Рак молочної залози – це не лише про онкологію, це про психологію, про якість життя, про відновлення особистості. І ми маємо відповідати на ці виклики міждисциплінарно».

Серед ключових тем – онкопластичні операції, збереження фертильності, генетичне тестування, а також реабілітація після хірургічного втручання.

Учасники наголошували, що сучасне лікування неможливе без персоналізованого підходу до кожної пацієнтки.

Аліна Андріїв, організаторка конференції, к.м.н., доцентка кафедри онкології ІФНМУ, медична директорка, хірург, онколог, мамолог Прикарпатського клінічного онкологічного центру: «Професійна спільнота потребує інструментів та можливостей. Ця конференція – про об’єднання навколо гідності пацієнтки, її права на повноцінне життя після лікування. Ми прагнемо дотримуватися принципу і пропагуємо це серед колег: наша спеціалізація – це тільки лікувати рак, а й дбати про жінку — на усьому її шляху».

Особливу увагу привернули виступи з реконструктивної хірургії, де обговорювали як аутологічні методи, так і імплантаційні підходи, адаптовані до українських умов. Не менш важливими стали сесії, присвячені паліативному супроводу та стратегіям підтримки у регіонах, де доступ до високоспеціалізованої допомоги обмежений.

Андрій Жигулін, хірург-онколог-мамолог. Засновник та керівник Центру Мамології LISOD (базовий тренінговий центр Європейської програми підготовки хірургів BRESO): «Ми не можемо собі дозволити відставати – ні технічно, ні світоглядно. Збереження грудей, якісна реконструкція, дбайливе ставлення до емоційної стабільності – це вже не розкіш, а стандарт, до якого ми маємо прагнути. І кожна така зустріч наближає нас до цього».

Денис Помінчук, к.м.н., онкохірург, пластичний хірург, віце-президент всеукраїнської асоціації UPRADAS, засновник та керівник мамологічного центру, старший науковий співробітник ІПАГ НАМН України: «Онкопластика — це не лише про естетику. Це про відновлення гідності, цілісності, контролю над власним тілом. У нашій практиці ми дедалі частіше стикаємося з жінками, які приходять не лише вилікуватися, а й зберегти себе — у широкому сенсі цього слова. І саме такий формат міждисциплінарної зустрічі, як ця конференція, дозволяє не просто обмінюватися досвідом, а й формувати спільне бачення, де реконструкція — це не додатковий бонус, а повноцінна частина лікування».

Організатори підкреслюють: попри виклики війни, українська онкологія розвивається. І саме подібні фахові майданчики – основа цього поступу.